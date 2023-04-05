"Ливерпуль" хочет купить Сангаре

"Ливерпуль" заинтересован в приобретении полузащитника ПСВ Ибраима Сангаре.

Укрепление центра поля является абсолютным приоритетом для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на летнее трансферное окно, особенно в свете вероятного ухода Наби Кейта и Алекса Окслейд-Чемберлена.



Ожидается, что "Ливерпуль" совершит несколько приобретений в эту зону, и Football Insider утверждает, что высокое место в шорт-листе "красных" занимает Сангаре.



Ибраим был целью для "Ливерпуля" и "Вест Хэма" еще прошлым летом, но в итоге заключил новый контракт и остался в Эйндховене, где сейчас проводит отличный сезон.



Добавим, ПСВ оценивает 25-летнего ивуарийца, забившего семь голов и отдавшего три результативные передачи в 38 матчах этого сезона, в 45 миллионов фунтов.