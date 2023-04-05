Тег Хаг потребовал от игроков МЮ быть "роботами"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг потребовал от своих игроков быть "роботами" в матчах.

В минувшее воскресенье "Юнайтед" потерпел безвольное поражение 2:0 в гостях у "Ньюкасла", сыграв гораздо ниже своих стандартов этого сезона.



Тен Хаг требует, чтобы его игроки демонстрировали самоотдачу и мотивацию в каждом матче, а от тех, кто не сможет этого делать, Эрик будет избавляться.



"Я согласен, что мы возвращаемся к прежним привычкам, но я также знаю, что возможны флуктуации, потому что люди — это не роботы. Но нам нужно вести себя как роботы, как машины. Мы должны ожидать и требовать от наших игроков соответствовать определенным стандартам, и мы расстроены, когда не делаем этого, потому что в этом наша работа".



"Мы способны на это, потому что мы показывали это в столь многих матчах. Во многих матчах, больших матчах мы показывали сильную веру, уверенность, страсть и сплоченность. Мы показывали, что можем выигрывать матчи, но ты должен делать это в каждом матче, потому что таковы требования "Манчестер Сити".



"Если они этого не могут, им здесь не место", — цитирует Тен Хага The Guardian.