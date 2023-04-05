"Челси" задумывается о возвращении Анчелотти

Карло Анчелотти "Челси" обсуждает кандидатуру Карло Анчелотти из "Реала" на вакантную должность главного тренера.

Согласно слухам, "Реал" может расстаться с Анчелотти в конце сезона. Маурисио Почеттино называется фаворитом президента Королевского клуба Флорентино Переса на замену Карло.

Естественно, "Челси" пока не имеет возможности пригласить Анчелотти на собеседование, однако кандидатура такого опытного и титулованного тренера, как Карло, определенно вызывает интерес у боссов "синих", сообщает The Telegraph.

63-летний итальянец уже имеет опыт работы в "Челси". Карло тренировал "синих" в сезонах 2009/10 и 2010/11, завоевав титул Премьер-Лиги и Кубок Англии.

Отметим, что именно "Челси" является соперником "Реала" по 1/4 финала Лиги Чемпионов. Если "синие" пройдут действующего победителя турнира, дни Анчелотти в Мадриде точно будут сочтены.


Метки Анчелотти, Реал, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2023 08:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 05.04.2023 08:13 # alexomck
    в конце сезона Папа Карло освободится из Реала, реанимировать и прокачивать игроков он умеет - хороший мог бы быть варик.

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  2. takernotagiver 05.04.2023 08:07 # takernotagiver
    Вот это я понимаю

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