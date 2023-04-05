Каррагер: "Первое правильное решение Бели в "Челси"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал увольнение Грэма Поттера правильным решением для "Челси".

В минувшее воскресенье, на следующий день после домашнего поражения 0:2 от "Астон Виллы", "Челси" расстался с Поттером. Это стало некоторым сюрпризом, потому что ранее ожидалось, что "синие" дадут Грэму время минимум до конца сезона.



Однако Каррагер считает, что на сей раз владелец "Челси" Тодд Бели поступил правильно, ведь теперь сменщик Поттера получит полноценный предсезонный период и возможность привести своих игроков.



"Челси" наравне с "Реалом" — два самых беспощадных клуба в плане того, как они обращаются с тренерами".



"Окей, Тодд Бели вышел и сказал, что они будут вести свои дела по-другому, нежели Роман Абрамович, но мне все равно, что он сказал, потому что последние 20 лет этих фанатов взращивали на культуре завоевания трофеев и смены тренеров. Они меняли тренеров, чтобы каждые два-три года выигрывать Лигу Чемпионов".



"В минувший уикенд эти фанаты скандировали про Поттера "ты не знаешь, что творишь". По этой причине он ушел. Все равно, что говорит владелец".



"Я не говорю, что Поттер не может работать в большом клубе. Просто "Челси" он не подходит. Этот клуб слишком беспощаден".



"Говорят, что Поттеру не дали время, и я понимаю это, но когда у тебя нет мощного резюме или больших трофеев, ты должен начать с места в карьер".



"У нас в "Ливерпуле" был Рафа Бенитес. В конце сезона мы выиграли Лигу Чемпионов, но сам сезон состоял из взлетов и падений. Будучи игроком или болельщиком, ты помнил, что этот парень дважды выиграл Ла Лигу с "Валенсией". Он знал, что делает".



"К сожалению, у Поттера этого нет. Ему нужно было избежать этих ловушек".



"Думаю, решение уволить Поттера было правильным. Это худшая вещь, если клуб не уверен в своем тренере, но решает дождаться конца сезона и дать ему предсезонный период".



"Затем ты начинаешь новый сезон, проигрываешь два из пяти первых матчей, дважды играешь в ничью, один раз побеждаешь, и тебя увольняют. И клуб получает нового тренера, который не покупал игроков летом. В итоге ты гоняешься за своим хвостом".



"Я был очень критичен к Бели, но я думаю, это его первое правильное решение", — сообщил Каррагер Sky Sports.