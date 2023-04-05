Клопп: "Это шаг в правильном направлении"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал безголевую ничью против "Челси" "шагом в правильном направлении".

Во вторник вечером "Ливерпуль" сыграл в гостях у "Челси" со счетом 0:0, и Клопп предпочитает думать, что его команда набрала одно очко, нежели два потеряла.



Юрген видит немало позитивных моментов в игре и считает, что "красные" все ближе к возвращению в свою лучшую форму.



"Был ли у меня опыт подобного сезона прежде? Нет, слава Богу. Я бы не был главным тренером "Ливерпуля", если бы у меня была пара таких сезонов".



"Мы должны преодолеть это. Такова жизнь. Ты должен сражаться, чтобы изменить свою судьбу".



"Обе команды дважды играли друг с другом в финалах в прошлом году, и то были одни из лучших 0:0, что я когда-либо видел. Сегодня это были две команды, которым не хватает уверенности в себе, но которые по-настоящему сражались. Нас устраивает очко, в матче было много хорошего. Мы много сражались. Нужно продолжать двигаться вперед".



"Я не ожидал, что команда с шестью изменениями в составе сыграет лучший матч в сезоне. Вышедшие на поле парни воспользовались своим шансом и показали, что они готовы".



"Мы не можем говорить о достижении своих целей, если мы не набираем очки. Мы не сдаемся, мы будем сражаться. Мы можем много говорить, но нужно подтверждать слова делами. Сегодня вечером мы увидели шаг в правильном направлении. Некоторым требовался отдых", — цитирует Клоппа Daily Mirror.