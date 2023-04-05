"Челси" сыграл с "Ливерпулем" без голов

В первом после увольнения Грэма Поттера матче "Челси" не показал ничего нового, сыграв вничью с "Ливерпулем" — 0:0.

В стартовый состав "синих" вернулись выздоровевшие Весле Фофана и Нголо Канте, заменив Рубена Лофтус-Чика и Михаила Мудрика.



На поражение 4:1 от "Манчестер Сити" главный тренер "красных" Юрген Клопп отреагировал, убрав в запас Трента Александер-Арнольда, Энди Робертсона, Коди Гакпо и Мохамеда Салаха, а Виргил Ван Дейк даже не попал в число запасных.



Первый опасный момент возник на четвертой минуте, когда Жоау Фелиш обыграл Матипа в штрафной и пробил, однако Жоэль все равно успел заблокировать удар оппонента. На отскоке пытался сыграть Кай Хаверц, но не попал по летящему мячу.



В следующей атаке гостей спас уже Ибраима Конате, который не пустил мяч в пустые ворота после удара Матео Ковачича.



На 12-й минуте "Челси" создал еще один момент. Бен Чилуэлл с левого края штрафной прострелил во вратарскую, где Фелиш пробивал в касание, однако Алиссон заблокировал удар.



На 24-й минуте мяч все-таки побывал в воротах Алиссона. Рис Джеймс классно пробил по отскочившему к нему мячу, однако в ходе комбинации Энцо Фернандес угодил в офсайд, поэтому гол не был засчитан.



В первые полчаса "Ливерпуль" не только не создал ни одного момента, но даже не совершил ни одного касания в чужой штрафной. Атакующая игра у "красных" просто отсутствовала.



Ближе к перерыву хозяева ослабили хватку, а гости, напротив, чуть осмелели, и нанесли несколько ударов, но больших проблем для Кепы Аррисабалаги не возникло.



Второй тайм начался с отличного момента Ковачича, однако Матео из выгодной позиции даже не попал в створ.



На 50-й минуте Хаверц вышел один на один. Алиссон выдвинулся навстречу и остановил мяч, но тот полетел назад в Кая и отскочил в ворота. К счастью для гостей, отскочил снаряд от руки немца, поэтому гол не был засчитан.



Вскоре давление "Челси" вновь ослабло, "Ливерпуль" выравнял игру и сам совершил несколько подходов к воротам Кепы. Впрочем, опасных моментов практически не возникало.



В концовке "синие", подгоняемые своими болельщиками, попытались устроить натиск, но это выглядело довольно жалко, матч так и завершился без голов.



Матч показал, что у обеих команд имеются значительные игровые проблемы. "Челси" был чуть ближе к победе, однако увольнение Грэма Поттера не улучшило результативность команды.



"Челси" — "Ливерпуль". Отчет о матче