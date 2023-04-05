"Челси" сыграл с "Ливерпулем" без голов
В первом после увольнения Грэма Поттера матче "Челси" не показал ничего нового, сыграв вничью с "Ливерпулем" — 0:0.
В стартовый состав "синих" вернулись выздоровевшие Весле Фофана и Нголо Канте, заменив Рубена Лофтус-Чика и Михаила Мудрика.
На поражение 4:1 от "Манчестер Сити" главный тренер "красных" Юрген Клопп отреагировал, убрав в запас Трента Александер-Арнольда, Энди Робертсона, Коди Гакпо и Мохамеда Салаха, а Виргил Ван Дейк даже не попал в число запасных.
Первый опасный момент возник на четвертой минуте, когда Жоау Фелиш обыграл Матипа в штрафной и пробил, однако Жоэль все равно успел заблокировать удар оппонента. На отскоке пытался сыграть Кай Хаверц, но не попал по летящему мячу.
В следующей атаке гостей спас уже Ибраима Конате, который не пустил мяч в пустые ворота после удара Матео Ковачича.
На 12-й минуте "Челси" создал еще один момент. Бен Чилуэлл с левого края штрафной прострелил во вратарскую, где Фелиш пробивал в касание, однако Алиссон заблокировал удар.
На 24-й минуте мяч все-таки побывал в воротах Алиссона. Рис Джеймс классно пробил по отскочившему к нему мячу, однако в ходе комбинации Энцо Фернандес угодил в офсайд, поэтому гол не был засчитан.
В первые полчаса "Ливерпуль" не только не создал ни одного момента, но даже не совершил ни одного касания в чужой штрафной. Атакующая игра у "красных" просто отсутствовала.
Ближе к перерыву хозяева ослабили хватку, а гости, напротив, чуть осмелели, и нанесли несколько ударов, но больших проблем для Кепы Аррисабалаги не возникло.
Второй тайм начался с отличного момента Ковачича, однако Матео из выгодной позиции даже не попал в створ.
На 50-й минуте Хаверц вышел один на один. Алиссон выдвинулся навстречу и остановил мяч, но тот полетел назад в Кая и отскочил в ворота. К счастью для гостей, отскочил снаряд от руки немца, поэтому гол не был засчитан.
Вскоре давление "Челси" вновь ослабло, "Ливерпуль" выравнял игру и сам совершил несколько подходов к воротам Кепы. Впрочем, опасных моментов практически не возникало.
В концовке "синие", подгоняемые своими болельщиками, попытались устроить натиск, но это выглядело довольно жалко, матч так и завершился без голов.
Матч показал, что у обеих команд имеются значительные игровые проблемы. "Челси" был чуть ближе к победе, однако увольнение Грэма Поттера не улучшило результативность команды.
"Челси" — "Ливерпуль". Отчет о матче
05.04.2023 00:00
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Последние комментарии:
Орууууу
Канте проводит лишь третий матч на «Стэмфорд Бридж» в этом сезоне
И каждая из этих игр была с разным тренером
(ответить)
Лучший клуб мира, лучшие игроки во вселенной... Только сосут у всех и давно и беспросветно прозябают на 11-ом месте, не в силах даже обыграть резерв кризисного Ливерпуля, который на минуточку, как всегда, выше их в таблице в любом состоянии.
А ведь это просто не фарт, ну или проклятье Абрамовича, ну или на поле входят не с той ноги, или на чёрных кошек, перебегающих дорогу, внимание не обращают, или каждому по дороге на матч баба с пустыми вёдрами попадается... а так конечно лучший клуб мира.
(ответить)
Всем спокойной ночи
(ответить)
Оруу
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который разрешит привлекать военнослужащих-срочников к миротворческим операциям. Сейчас закон разрешает использовать в этих миссиях только контрактников
(ответить)
состав пенсов в разы пижже той хуеты, которую клопп на поле выпустил.
во всех линиях, на каждой позиции.
Источник: http://fapl.ru/posts/99586/?c=1#c7756369
Вот и всё, что пенсам остаётся здесь форсить, сравнивая скамейку Ливерпуля и своих ахуилярдных игроков. И то пиздёж.
(ответить)
Грустно наблюдать за тем, как россияне и украинцы пытаются унизить друг друга, а на самом деле унижают сами себя.
(ответить)
Русским уже предлагают вооружаться в борьбе с мигрантами и по всей видимости с Кавказом.
И все это из за мечети.
А ещё смешно как они просят кавказцев ехать к себе домой там молится и говорит на своём языке.
Ватникам не понять , кавказцы у себя дома так как они граждане РФ.
Таджики, кыргызы, узбеки тоже у себя дома так как им дали гражданство РФ.
Так что они имеют полное право строить мечеть.
(ответить)
05.04.2023 00:18 #
largo-winch
Найди мне форварда Щельси лучше Фирмино или Нуньеса
Найди мне вингера Щельси лучше Салаха или Гакпо
Найди мне вингбека лучше Робертсона
Найди мне опорника лучше Фабиньо
Можеш сразу пойти нахуй
Источник: http://fapl.ru/posts/99586/?c=1#c7756366
как эта болезнь называется и лечится ли это?
(ответить)
Про какой класс игроков эта хуета пишет???
То что Энцо или Ковачич лучше Куртиса? Так первые за дохуя бабок куплены, в то время как Куртис воспитаник
Или Кулибали чем-то лучше Матипа??
О каком классе он тут пиздит, бля
(ответить)
Абсолютно лучший матч этого тура. Две команды показали высочайший по качеству футбол, приятно было наблюдать эту битву двух любимых команд. Хаверц и Гомес абсолютно лучшие на поле.
Клоппу нафиг никого не нужно покупать когда у тебя такой бриллиант на бенче.
(ответить)
Ну и шо мне ожидать от игры против Реала? Чую настрапонят ФК Чукотку в ЛЧ, а так хочется шоб Реал сосал.
(ответить)
у лузерпуков следующий матч с арсинолем ехехехехе даешь 5 матчей без побед
(ответить)
Уэсли Фофана - это мегатопарь,братишки. Если ещё и Гвардиола оформят, то защита будет забетонирована лет на 10 минимум,хотя впринципе есть Бадиашиль,он тоже в потенциале один из лучших цз мира,а также супер-перспективный Леви Коллвил, который в Брайтоне бегает.
(ответить)
это пиздец май френдс.
пердак с каждым матчем улетает всё дальше и выше. если такие матчи не выигрывать то я хз, что тогда можно выигрывать.
(ответить)
> какульси vs лузерпульское гакпо - очередные 0:0
фекальное дерби оправдывает ожидания
(ответить)
Что за бред? 6-я подряд ничья в основное время и 4-я подряд нулевая! Ну почему ссаные Вилла и Эвертон могут забивать этим немощам а Ливерпулю никак? Суки, допрыгаетесь, отъебут в конце концов красные этих таксистов, как МЮ, 7:0 за все эти натуженные ничейки.
(ответить)
Клопу надо срочно 7 футболистов топ уровня.
Ничего нет абсолютно кроме Кипера.Ни игры, ни прессинга, ни мысли.
Брак, пасы в никуда и неправильное решение в чужой штрафной.Я куееюю от никчемности Жоты, он просто все время путается в ногах и теряет мяч.
Деградация за пол года в полное полено.
(ответить)
ах да, кстати, видимо императоров как раз какае-то лузеркуйня и прокляла...иначе как объяснить уже 6 матч в ряд между командами со счетом 0-0??? очевидно тут нечистая сила работает, лузерхуйская.
(ответить)
Хаверц должен играть ниже на поле. Скоро 10000 комментов будет у меня. Почти 10 лет на сайте. Спасибо работникам сайта и удачи
(ответить)
Две хуйни
(ответить)
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