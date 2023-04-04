"Юнайтед", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" хотят Кима

"Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" готовы сойтись в битве за центрального защитника "Наполи" Кима Мин Джэ.

Ким только прошлым летом перебрался в "Наполи" из "Фенербахче" за 15 миллионов фунтов. 26-летний южнокореец сразу же утвердился ключевым игроком команды, которая доминирует в Серии А и достигла 1/4 финала Лиги Чемпионов.



По информации Daily Mail, Кима хотят не только "Юнайтед", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", но и некоторые европейские гранды, включая ПСЖ и "Баварию".



Впрочем, сам Ким, чей контракт предусматривает отступные в 40 млн. фунтов, предпочитает продолжить карьеру в Премьер-Лиге, если ему суждено покинуть "Наполи" уже после одного сезона.



Небольшое преимущество над конкурентами в борьбе за Кима имеет "Тоттенхэм", где выступает партнер Мин Джэ по сборной в лице нападающего Сона Хен Мина, однако "шпоры" пока не определились с новым главным тренером и рискуют остаться без Лиги Чемпионов.