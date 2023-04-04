Игроки "Челси" называли Поттера "Гарри" и "Хогвартс"

Игроки "Челси" за спиной называли своего бывшего главного тренера Грэма Поттера "Гарри" и "Хогвартс".

В минувшее воскресенье "Челси" объявил об увольнении Поттера, который продержался в клубе со "Стэмфорд Бридж" менее семи месяцев.



За эти без малого семь месяцев Грэм полностью утратил доверие не только владельцев клуба и фанатов, но также собственных игроков.



Как утверждает The Athletic, в раздевалке Поттер не пользовался тем же уважением, что и его предшественник Томас Тухель. Грэм выглядел человеком, который не имеет авторитета и не умеет отказывать.



За спиной игроки даже язвительно сравнивали своего наставника с Гарри Поттером, героем серии одноименных книг и фильмов.



Игроки были недовольны многими решениями Поттера по выбору состава, не видя в них логики. Грэм неожиданно включал в старт одних и игнорировал других.