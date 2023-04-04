Игроки "Челси" называли Поттера "Гарри" и "Хогвартс"

Грэм Поттер Игроки "Челси" за спиной называли своего бывшего главного тренера Грэма Поттера "Гарри" и "Хогвартс".

В минувшее воскресенье "Челси" объявил об увольнении Поттера, который продержался в клубе со "Стэмфорд Бридж" менее семи месяцев.

За эти без малого семь месяцев Грэм полностью утратил доверие не только владельцев клуба и фанатов, но также собственных игроков.

Как утверждает The Athletic, в раздевалке Поттер не пользовался тем же уважением, что и его предшественник Томас Тухель. Грэм выглядел человеком, который не имеет авторитета и не умеет отказывать.

За спиной игроки даже язвительно сравнивали своего наставника с Гарри Поттером, героем серии одноименных книг и фильмов.

Игроки были недовольны многими решениями Поттера по выбору состава, не видя в них логики. Грэм неожиданно включал в старт одних и игнорировал других.


Метки Поттер, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2023 22:00

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  1. ooaaaa 04.04.2023 22:28 # ooaaaa
    напоминает Ходжсона времен ЛФК

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  2. empry 04.04.2023 22:19 # empry
    Увольнение Тухеля еще долго будет аукаться Челси.

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