Нагельсманн хочет тренировать в Премьер-Лиге

Бывший главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн хочет, чтобы его следующая работа была в Премьер-Лиге.

Sky Sport Germany подтверждает появившуюся ранее информацию о том, что переговоры между "Челси" и представителями Нагельсманна из агентства Sports360 уже стартовали и проходят в позитивном ключе.



35-летний немец хочет взять небольшую передышку, чтобы затем взяться за новую работу и провести полный предсезонный период.



Помимо "Челси", в услугах Нагельсманна из числа клубов Премьер-Лиги также заинтересован "Тоттенхэм", однако "синие" имеют преимущество над своими соседями в борьбе за Юлиана.



Общая неразбериха, что творится в "Тоттенхэме", а также недавний уход Фабио Паратичи с поста управляющего директора "шпор" делают "Челси" фаворитом в борьбе за Нагельсманна.



Отметим, что Нагельсманн все еще связан контрактом с "Баварией", поэтому следующему клубу Юлиана придется договариваться с грандом Бундеслиги о компенсации.