Нагельсманн хочет тренировать в Премьер-Лиге
Бывший главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн хочет, чтобы его следующая работа была в Премьер-Лиге.
Sky Sport Germany подтверждает появившуюся ранее информацию о том, что переговоры между "Челси" и представителями Нагельсманна из агентства Sports360 уже стартовали и проходят в позитивном ключе.
35-летний немец хочет взять небольшую передышку, чтобы затем взяться за новую работу и провести полный предсезонный период.
Помимо "Челси", в услугах Нагельсманна из числа клубов Премьер-Лиги также заинтересован "Тоттенхэм", однако "синие" имеют преимущество над своими соседями в борьбе за Юлиана.
Общая неразбериха, что творится в "Тоттенхэме", а также недавний уход Фабио Паратичи с поста управляющего директора "шпор" делают "Челси" фаворитом в борьбе за Нагельсманна.
Отметим, что Нагельсманн все еще связан контрактом с "Баварией", поэтому следующему клубу Юлиана придется договариваться с грандом Бундеслиги о компенсации.
04.04.2023 21:00
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его по среди сезона выперли из Баварии, скороспелка...
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Нагельсманн хочет Компенсации
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Император!!!
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