Нагельсманн хочет тренировать в Премьер-Лиге

Юлиан Нагельсманн Бывший главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн хочет, чтобы его следующая работа была в Премьер-Лиге.

Sky Sport Germany подтверждает появившуюся ранее информацию о том, что переговоры между "Челси" и представителями Нагельсманна из агентства Sports360 уже стартовали и проходят в позитивном ключе.

35-летний немец хочет взять небольшую передышку, чтобы затем взяться за новую работу и провести полный предсезонный период.

Помимо "Челси", в услугах Нагельсманна из числа клубов Премьер-Лиги также заинтересован "Тоттенхэм", однако "синие" имеют преимущество над своими соседями в борьбе за Юлиана.

Общая неразбериха, что творится в "Тоттенхэме", а также недавний уход Фабио Паратичи с поста управляющего директора "шпор" делают "Челси" фаворитом в борьбе за Нагельсманна.

Отметим, что Нагельсманн все еще связан контрактом с "Баварией", поэтому следующему клубу Юлиана придется договариваться с грандом Бундеслиги о компенсации.


Метки Бавария, Нагельсманн, Тоттенхэм, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2023 21:00

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  1. kojan 04.04.2023 21:50 # kojan
    его по среди сезона выперли из Баварии, скороспелка...

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  2. makeewadim 04.04.2023 21:38 # makeewadim
    Нагельсманн хочет Компенсации

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  3. danny949494 04.04.2023 21:17 # danny949494
    Император!!!

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