Митрович дисквалифицирован на восемь матчей

Александар Митрович Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович был дисквалифицирован на восемь матчей за то, что толкнул рефери, однако FA считает, что этого наказания недостаточно.

Напомним, этот инцидент случился в четвертьфинальном матче Кубка Англии на "Олд Траффорд" 19 марта, когда "Фулхэм" потерпел поражение 3:1.

На 72-й минуте Митрович получил прямую красную карточку за то, что толкнул рефери Криса Кавану, который перед этим удалил его партнера по команде Виллиана за игру рукой на линии ворот.

В том же матче Кавана удалил и главного тренера "дачников" Марку Силву, который впоследствии вместе с Митровичем принес публичные извинения за свое поведение.

Однако раскаяние не уберегло Митровича от наказания. Помимо стандартной трехматчевой дисквалификации, 28-летний серб также получил три матча пропуска за применение насилия, еще два за оскорбления и штраф в 75,000.

Силва в свою очередь был дисквалифицирован на два матча за оскорбление Каваны. Еще 20,000 фунтов Марку выплатит за то, что в общении с прессой после матча поставил под сомнение непредвзятость рефери.

Наконец, штраф в 40,000 фунтов был наложен на "Фулхэм" как на клуб за потерю контроля над своими игроками.

Как сообщает Sky Sports, Ассоциация нашла решения независимой комиссии в отношении Митровича и Силвы недостаточно строгими и теперь собирается воспользоваться своим правом на апелляцию.


Метки FA, дисквалификации, Кавана, Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Митрович, рефери, Силва, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2023 20:00

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