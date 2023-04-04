Митрович дисквалифицирован на восемь матчей

Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович был дисквалифицирован на восемь матчей за то, что толкнул рефери, однако FA считает, что этого наказания недостаточно.

Напомним, этот инцидент случился в четвертьфинальном матче Кубка Англии на "Олд Траффорд" 19 марта, когда "Фулхэм" потерпел поражение 3:1.



На 72-й минуте Митрович получил прямую красную карточку за то, что толкнул рефери Криса Кавану, который перед этим удалил его партнера по команде Виллиана за игру рукой на линии ворот.



В том же матче Кавана удалил и главного тренера "дачников" Марку Силву, который впоследствии вместе с Митровичем принес публичные извинения за свое поведение.



Однако раскаяние не уберегло Митровича от наказания. Помимо стандартной трехматчевой дисквалификации, 28-летний серб также получил три матча пропуска за применение насилия, еще два за оскорбления и штраф в 75,000.



Силва в свою очередь был дисквалифицирован на два матча за оскорбление Каваны. Еще 20,000 фунтов Марку выплатит за то, что в общении с прессой после матча поставил под сомнение непредвзятость рефери.



Наконец, штраф в 40,000 фунтов был наложен на "Фулхэм" как на клуб за потерю контроля над своими игроками.



Как сообщает Sky Sports, Ассоциация нашла решения независимой комиссии в отношении Митровича и Силвы недостаточно строгими и теперь собирается воспользоваться своим правом на апелляцию.