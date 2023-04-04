Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби не заинтересован в работе с "Челси".

Де Дзерби называется одним из возможных сменщиков Грэма Поттера, который был уволен из "Челси" в воскресенье и на место которого в "Брайтоне" он пришел в сентябре.



Роберто очень ярко проводит свой дебютный английский сезон, продвигаясь с "чайками" в Кубке Англии и сражаясь за путевку в еврокубки.



Однако Evening Standard утверждает, что Де Дзерби откажется от собеседования в "Челси", если его туда позовут. Роберто полностью сосредоточен на своей работе в "Брайтоне" и пока не планирует никуда уходить.



Добавим, ранее пресса сообщала, что "Брайтон" может наградить Де Дзерби новым контрактом за отличный сезон.