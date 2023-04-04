"Челси" начал переговоры с кандидатами из своего шорт-листа на вакантную должность главного тренера.

По информации Sky Sports, в первую очередь "Челси" обратился к Юлиану Нагельсманну, Луису Энрике и Маурисио Почеттино, которые находятся без работы после своего ухода из "Баварии", сборной Испании и ПСЖ, соответственно.



"Челси" намерен собеседовать от пяти до семи специалистов, однако наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби в список клуба со "Стэмфорд Бридж" не входит.



Зато в шорт-листе "Челси" значатся Рубен Аморим из "Спортинга", Оливер Гласнер из "Айнтрахта" и Лучано Спаллетти из "Наполи".



"Челси" не устанавливает дедлайна по назначению нового главного тренера и теоретически может сделать это после окончания сезона.