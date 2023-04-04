Роджерс уверен, что с ним "Лестер" не вылетел бы из Премьер-Лиги
Брендан Роджерс уверен, что он избавил бы "Лестер" от вылета из Премьер-Лиги, если бы не был уволен.
Роджерс покинул "Лестер" по обоюдному согласию сторон в минувшее воскресенье, оставив "лис" на предпоследнем месте в Премьер-Лиге.
"Лестер" набрал лишь одно очко из 18 последних, однако Роджерс убежден, что справился бы с задачей.
"Естественно, я расстроен уйти, когда сезон так близок к завершению. Я всецело верил, что мы добудем необходимые для сохранения клуба в Премьер-Лиге результаты".
"Я бы хотел пожелать удачи каждому в клубе для достижения этой цели".
"Здесь сильная инфраструктура и хорошие условия, чтобы клуб мог двигаться вперед. Здесь тренировочная база мирового уровня, страстные и непоколебимые фанаты, отличный коллектив игроков, обладающих мастерством и характером, и особенные владельцы", — говорится в заявлении Роджерса.
04.04.2023 17:00
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