Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен возобновил полноценные тренировки после более чем двух месяцев отсутствия с травмой лодыжки.

Напомним, Эриксен повредил свою лодыжку в победном для "Юнайтед" матче четвертого раунда Кубка Англии против "Рединга" 28 января (3:1).



В среду вечером "Юнайтед" проведет матч Премьер-Лиги против "Брентфорда", и хотя Эриксен против своего бывшего клуба не сыграет, теперь возвращение Кристиана на футбольное поле — вопрос ближайшего времени.



"Он не сыграет завтра, но сегодня он возвращается на тренировочное поле, возвращается к занятиям с командой, поэтому теперь мы посмотрим, как быстро он сможет набрать форму", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага Daily Mail.



Добавим, "красные дьяволы" выиграли 11 из 13 последних матчей, в которых принимал участие Эриксен.