"Вулверхэмптон" убрал из контракта Нунеша пункт насчет "Ливерпуля"

"Вулверхэмптон" убрал из контракта своего полузащитника Матеуша Нунеша пункт насчет "Ливерпуля".

Прошлым летом "Вулверхэмптон" опередил "Ливерпуль" в борьбе за Нунеша, купив Матеуша у "Спортинга" за рекордные для своего клуба 38 миллионов фунтов.



Как сообщает The Telegraph, изначально в контракте Нунеша с "волками" был пункт, позволяющий "Ливерпулю" выкупить 24-летнего игрока сборной Португалии за фиксированную сумму в 44 млн. фунтов.



Однако теперь "Вулверхэмптон" убрал этот пункт и может устанавливать за Нунеша любую цену — "волки" готовы попросить свыше 50 млн. фунтов у заинтересованных в Матеуше клубов.



"Ливерпуль" опечален таким развитием событий и готов переключиться с Нунеша на других полузащитников. На радаре у "красных" также находятся Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии", Мейсон Маунт из "Челси" и Мойсес Кайседо из "Брайтона".