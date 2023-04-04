Семь вещей, что мы узнали в 29-м туре

Грэм Поттер и Брендан Роджерс потеряли работу после поражений "Челси" и "Лестера", "Кристал Пэлас" добыл свою первую победу в 20223 году, а "Манчестер Сити" убедительно доказал свое превосходство над еще недавно основным конкурентом. Обо всем этом и не только — в традиционных итогах тура в Премьер-Лиге.





Веру Поттера в xG руководство "Челси" не разделяет



"Ожидаемые голы" или xG — это то, что вошло в моду не только у футбольных экспертов и журналистов, но и у футбольных менеджеров. Грэм Поттер — один из тех, кто активно использует этот показатель из футбольной статистики в своей работе, но попытка объяснить поражение от "Астон Виллы" с упоминанием xG не помогла ему сберечь работу на "Стэмфорд Бридж".



Защищая плохую репутацию "Челси" при подаче угловых, он описал решающий удар Джона Макгинна: "Если вы посмотрите на xG, это, вероятно, не такой уж большой шанс". Действительно, момент Макгинна был хорошо реализованным, но не очевидным шансом для игрока, который не забивал за "Астон Виллу" 16 месяцев. Но несмотря на то, что xG как метрика используется многими экспертами на британском ТВ, в данном случае она только добавляла серости и неубедительности оправданиям Поттера.



То, что такие же разговоры об xG вел перед своей отставкой в "Саутгемптоне" Натан Джонс, делало оправдания Поттера вдвойне неудачными. "Очевидно, что нам нужно прибавлять, вам нужно только взглянуть на таблицу лиги, чтобы увидеть это", — предложил Поттер характерным ровным тоном, что подтверждало его эпитафию. Элитные менеджеры, особенно менеджеры "Челси", должны предлагать больше. Быть убедительным, харизматичным лидером — часть их работы.



Репутации Роджерса не повредит отставка в "Лестере"



Брендан Роджерс был изгнан чуть раньше, чем Грэм Поттер, но уже через несколько часов его стали связывать с вакантной должностью в "Тоттенхэме". Роджерс, как и ранее в "Ливерпуле", потерял контроль над командой, которая еще недавно выглядела неплохо, но в "Лестере" этот процесс растянулся на несколько сезонов, и спад был ожидаемым при тех обстоятельствах, что сложились в клубе.



Команда, которая дважды была пятой и выиграла Кубок Англии, нуждалась в усилении для решающего шага в сторону Лиги Чемпионов, а вместо этого потеряла ряд важных игроков, без адекватной замены им. С учетом того, что постарел Джейми Варди и сдали Ндиди, Тилеманс, Сеюнджю, одной лишь хорошей формы Харви Барнса и Джеймса Мэддисона да прогресса Дьюсбери-Холла было недостаточно, чтобы избежать закономерного и ожидаемого спада.



То, что спад превратился в кризис — камень в огород Роджерса, но его репутация все же не так уж сильно пострадает после отставки в "Лестере", так как ранее он на протяжении солидного отрезка действительно давал результат выше ожидаемого, а разваливаться все начало не по его вине. Потому нет ничего удивительного в том, что Брендан сейчас — фаворит на должность менеджера "Тоттенхэма".



Ходжсон постарается вернуться к "бэкапу" "Кристал Пэлас"



Сложно сказать, какой эффект будет иметь отставка Роджерса на дальнейшие результаты "Лестера" и расклады в борьбе за выживание, но для команды, "уволившей" Брендана, именно тренерская перестановка помогла добыть первую победу в 2023 году.



Рой Ходжсон хорошо знаком со своей командой, которую Патрик Виейра пытался научить более прогрессивному и современному футболу. Ясное дело, что он, как и его молодой помощник Падди Маккарти, не будет изобретать в нынешней ситуации велосипед и просто постарается вернуть "орлам" их прагматичную эффективность без лишнего лоска, которая была присуща "Пэлас" при Ходжсоне ранее.



Говоря компьютерным языком, Ходжсон вернется к сохраненному "бэкапу" и постарается остановить таким образом падение команды в зону вылета, напомнив ей о том, что сейчас самое важное это — результат. С "Лестером" "орлам" повезло с автоголом противника и победным мячом, забитым в компенсированное время, но Ходжсон очень умело управлял игрой — так, будто и не уходил никуда из Южного Лондона.



Гиббс-Уайт доказывает свою исключительную ценность для "Форест"



Что вы получаете за 42 миллиона фунтов в наши дни? В день, когда "волки" набрали самый низкий xG (0.49) и самое высокое владение мячом (72%), Морган Гиббс-Уайт, рекордное подписание "Ноттингем Форест", снова превзошел Матеуша Нунеша — человека, которого "волки" купили на вырученные от продажи Моргана деньги.



Хотя Гиббс-Уайт не забивает много (два гола в чемпионате) и отдал только пять "ассистов" в этом сезоне, он был движущей силой "Форест", играя в атаке или вне ее, часто начиная голевые атаки из глубины, как было в субботу, когда Бреннан Джонсон открыл счет.



Кроме того, новый капитан молодежной сборной Англии играет со страстью и самоотверженностью. На фоне Нунеша, который, иногда играет так, будто находится в зале ожидания перехода в "Ливерпуль". Он еще не забил ни одного гола в Премьер-Лиге, имеет одну результативную передачу, и даже если его тепловые карты показывают, что его более успешные дриблинги (61%) происходят из глубины, его подписание вместо Гиббз-Уайта пока не выглядит мудрым шагом для "волков".



У "Ливерпуля" есть три матча, чтобы спасти сезон



Кто бы мог подумать, что после фантастических 7:0 с "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" уже через два матча чемпионата окажется на восьмом месте, в восьми очках от МЮ и "Тоттенхэма", с довольно призрачными шансами на попадание в Лигу Чемпионов?



Но реальность такова, что после поражений от "Борнмута" и "Манчестер Сити" Юрген Клопп собрал команду для серьезного разговора в преддверии матчей с "Челси", "Арсеналом" и "Лидсом", которые во многом и предопределят судьбу "красных" в этом сложнейшем для них сезоне.



С "Сити" "Ливерпуль" некоторое время был неплох — как и в первом матче Лиги Чемпионов с "Реалом", но его слабости очень быстро были использованы противником, который знает структуру игры "Ливерпуля" лучше, чем кто-либо в лиге.



Уже во вторник — выезд к "Челси", а за ним будет игра с набравшим ход "Арсеналом". Если "Ливерпуль" не возьмет тут хотя бы четыре очка, Лига Чемпионов станет еще дальше.



Троссард превосходит все ожидания



Леандро Троссард не был первым выбором "Арсенала" для усиления атаки в январе, но для команды, стремящейся к славе здесь и сейчас, его приобретение имело больше смысла, чем их неудачная погоня за Михаилом Мудриком.



Троссард может сыграть на практически любой позиции в атаке, что он и продемонстрировал с "Лидсом", подменив на правом фланге Букайо Сака. И не просто подменил, а и организовал гол Габриэля Жезуса, отдав уже седьмую голевую передачу с момента прибытия в "Арсенал". Есть ощущение, что отдав за Троссарда 20 миллионов фунтов, "канониры" купили сразу нескольких игроков!



Даже если у Мудрика более долгосрочные перспективы, Троссард — нечто бесценное для "канониров" в этом сезоне. "Он может играть справа, слева, он может играть на позиции полузащитника. Он может быть ложной девяткой", — сказал Микель Артета. "Он действительно помогает команде. Он берет на себя ответственность за выпоолнение любой работы, и мы любим его". Мог ли Артета в своих самых смелых мечтах представить Троссарда таким хорошим? "У меня очень дикие сны", — ответил он под всеобщий хохот.



У "Юнайтед" есть проблемы в центре поля



Несмотря на все улучшения, что провел в этом сезоне Эрик Тен Хаг в "Манчестер Юнайтед", "красные дьяволы" остаются командой со слабыми местами. Одно из них — в центре поля, и обнажается эта проблема чаще всего в выездных матчах, когда "Юнайтед" оказывается неспособным контролировать игру.



Так было с "Ньюкаслом", который снова возвращается к лучшей форме. "Сороки" не разгромили "Юнайтед" по счету, но превзошли манкунианцев по игре практически по всем параметрам. Выдающаяся игра Бруно Гимараэса и Шона Лонгстаффа помогла "сорокам" с первых минут установить контроль над центром поля, где "Юнайтед" сильно не хватало Каземиро.



В отсутствие Каземиро "Юнайтед" очень сложно — ни Мактоминей, ни Фред не могут заменить его, а когда еще выдается не лучший день у Бруну Фернандеша, получается именно такая история, которая приключилась с "Юнайтед" на "Сент-Джеймс Парк".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru