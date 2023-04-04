Шоу связал свое будущее с МЮ до 2027 года

Защитник Люк Шоу заключил новый контракт с "Манчестер Юнайтед" до лета 2027.

Предыдущий контракт Шоу истекал в конце этого сезона, причем в декабре "Юнайтед" активировал опцию его продления на 12 месяцев.



Люк выступает за "красных дьяволов" после своего перехода из "Саутгемптона" в 2014 году и в этом сезоне является твердым игроком стартового состава, приняв участие в 36 матчах во всех соревнованиях.



"Девять лет назад я перешел в этот удивительный клуб, и я в восторге от того, что продлил свое пребывание здесь".



"Я безмерно прибавил за все эти годы в Манчестере — и как человек, и как игрок. Я знаю, что необходимо, чтобы преуспеть в такого рода клубе", — сообщил Шоу.