Невилл: "МЮ крупно подвел Тен Хага в январе"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" крупно подвел своего главного тренера Эрика Тен Хага в январе.

В зимнее трансферное окно "Юнайтед" смог усилить свое нападение лишь с помощью арендованного у "Бернли" Ваута Вегхорста, который пока забил лишь два гола за "красных дьяволов".



Однако Невилл считает, что вины самого Вегхорста в этом нет — просто клуб не смог позволить себе форварда лучше.



"Если вы посмотрите, Эрика Тен Хага крупно подвели в январе. Потому что Криштиану Роналду дал свое интервью Пирсу Моргану в ноябре. На старте Чемпионата Мира всегда было понятно, что он уйдет. У "Манчестер Юнайтед" оставалось шесть недель до открытия трансферного окна".



"Они приняли сознательное решение не выделять Эрику Тен Хагу денег, потому что у них нет денег. Они приняли сознательное решение, когда сказали ему, что он лишь сможет пригласить кого-нибудь в аренду. Где "Манчестер Юнайтед" может найти нападающего мирового уровня для аренды в январе? Никому это не под силу".



"Поэтому я совершенно не виню Ваута Вегхорста. Он очень хорошо трудится. Он исполняет свою роль в "Манчестер Юнайтед", и я думаю, он делает на поле абсолютно все, что может. Естественно, он недостаточно хорош, чтобы быть нападающим "Манчестер Юнайтед". Но им требовалась помощь в январе".



"Они лишились Роналду, летом лишились Эдинсона Кавани, а Антони Мартиаль был травмирован. Нельзя играть без центрального нападающего. Чтобы очень хорошо играть в футбол, твой центральный нападающий и твой голкипер должны играть хорошо. Это просто правило. Он не всегда играет хорошо".



"Поэтому мне кажется, что клуб крупно подвел Эрика Тен Хага в январе тем, что из-за своего долга в 900 миллионов фунтов они не могли себе никого позволить. Такова суровая реальность", — сообщил Невилл в своем подкасте.