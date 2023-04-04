Сальтор признался, что прежде никогда не выбира стартовый состав
Временный тренер "Челси" Бруно Сальтор признался, что прежде никогда не определял стартовый состав команды на матч.
Уволив Грэма Поттера в минувшее воскресенье, "Челси" поставил во главе команды его помощника Сальтора.
Дебют Бруно в новой роли придется на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" во вторник вечером, и в этой игре 42-летний испанец сделает кое-что в первый раз.
"Я тренирую четыре года, и я тренировал под руководством Грэма. Конечно, это он был главным тренером, и последнее слово всегда было за ним. Вполне очевидно, я никогда не определял стартовый состав. Завтра это произойдет впервые".
"У меня хорошее предчувствие. Это мой долг. Долг и ответственность. Я в очень важном клубе, и я хочу постараться изо всех сил", — цитирует Сальтора The Telegraph.
04.04.2023 11:00
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