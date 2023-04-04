Невилл советует "Челси" назначить Почеттино

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Челси" нужно назначить своим новым главным тренером Маурисио Почеттино.

В данный момент "Челси" ищет замену уволенному в минувшее воскресенье Грэму Поттеру, и Невиллу кажется, что некоторые из специалистов, которых сватают на вакантную должность, не подходят "синим".



По мнению Гари, владельцу "Челси" Тодду Бели нужен тот тренер, который сможет развивать и работать со всеми многочисленными новичками, которых "синие" подписали за два последних трансферных окна.



"Я исхожу из того, что сказал Бели. Он сказал, что "Челси" потратился на три года вперед, за исключением покупки центрального нападающего".



"Если они назначат Зидана, Энрике или Диего Симеоне, им придется потратить еще 300 миллионов фунтов, потому что этим тренерам не понравятся некоторые из игроков, купленных клубом ранее".



"Им нужно назначить тренера, который будет работать с доставшимися ему игроками и любить их. Многие из них молоды, и я думаю, Маурисио Почеттино — тот самый человек", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.