"Челси" проведет собеседования минимум с четырьмя-пятью тренерами

Юлиан Нагельсманн "Челси" планирует провести собеседования минимум с четырьмя-пятью кандидатами на должность главного тренера.

Должность главного тренера "Челси" стала вакантной в минувшее воскресенье, когда лондонский клуб попрощался с Грэмом Поттером, выигравшим лишь 12 из своего 31 матча.

Ранним фаворитом на замену Поттеру был назван бывший наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн, которому довелось поработать с директорами "Челси" Кристофером Вивелем и Лоуренсом Стюартом в "РБ Лейпциг".

Однако The Guardian и The Telegraph утверждают, что 35-летний Нагельсманн — лишь одно из нескольких имен, рассматриваемых боссами "Челси", и "синие" готовы к тому, что этот процесс растянется до лета.

Помимо Нагельсманна, "Челси" также хотел бы переговорить с Маурисио Почеттино, который находится без работы после своего увольнения из ПСЖ прошлым летом, и Луисом Энрике, оставившим сборную Испании после Чемпионата Мира в Катаре.

Шорт-лист "синих" также содержит Рубена Аморима, который привел "Спортинг" к чемпионству в португальской лиге в 2021 году и уже достиг 1/4 финала Лиги Европы в этом сезоне.

Интересен лондонцам и Оливер Гласнер, чей "Айнтрахт" выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне, а в марте был выбит из Лиги Чемпионов "Наполи" и сейчас занимает шестое место в Бундеслиге.

Наконец, в списке "Челси" значится Лучано Спаллетти, под руководством которого "Наполи" одержал 23 победы в 28 матчах этого сезона, в среднем забивая более 2.5 голов за игру.

И хотя "Челси" готов подождать с назначением до лета, медлить "синим" нельзя, потому что нового наставника также ищет "Тоттенхэм", к которому вскоре могут присоединиться "Реал" и ПСЖ.


Метки Аморим, Гласнер, Нагельсманн, Почеттино, Спаллетти, тренеры, Челси, Энрике

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2023 08:00

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  1. hunter022 04.04.2023 09:18 # hunter022
    Лондонский «Арсенал» может обменять украинского защитника Александра Зинченко в итальянский «Милан» на французского футболиста Тео Эрнандеса. Об этом сообщает Calciomercato.

    Быстро хохол достал своим нытьем...

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  2. sausage 04.04.2023 09:16 # sausage
    Давай чела из Айнтрахта, поржём ещё сезончик.

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  3. bangladesh 04.04.2023 09:14 # bangladesh
    единственный кандидат который сможет вывести фк какахси из кризиса - это Валерий Георгиевич Газзаев. поднять щиты за Валеру.

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  4. selta 04.04.2023 09:02 # selta
    Итальянцы хорошо показывают себя в Челси (кроме сосарри)
    так что Спалетти не такой уж плохой вариант

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  5. mufc1994 04.04.2023 08:58 # mufc1994
    Мем про 5 чёрных тренеров и членсийскую потаскушку

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  6. liverpo0ol 04.04.2023 08:55 # liverpo0ol
    А чего легенду сиси Кампани-я не пригласят?

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  7. felix-the-cat 04.04.2023 08:38 # felix-the-cat
    Роджерса возьмут

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  8. sisyazavr 04.04.2023 08:11 # sisyazavr
    Надо больше забивать!

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  9. quavo 04.04.2023 08:09 # quavo
    Инзаги бы рассмотрели

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