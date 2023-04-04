"Челси" проведет собеседования минимум с четырьмя-пятью тренерами

"Челси" планирует провести собеседования минимум с четырьмя-пятью кандидатами на должность главного тренера.

Должность главного тренера "Челси" стала вакантной в минувшее воскресенье, когда лондонский клуб попрощался с Грэмом Поттером, выигравшим лишь 12 из своего 31 матча.



Ранним фаворитом на замену Поттеру был назван бывший наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн, которому довелось поработать с директорами "Челси" Кристофером Вивелем и Лоуренсом Стюартом в "РБ Лейпциг".



Однако The Guardian и The Telegraph утверждают, что 35-летний Нагельсманн — лишь одно из нескольких имен, рассматриваемых боссами "Челси", и "синие" готовы к тому, что этот процесс растянется до лета.



Помимо Нагельсманна, "Челси" также хотел бы переговорить с Маурисио Почеттино, который находится без работы после своего увольнения из ПСЖ прошлым летом, и Луисом Энрике, оставившим сборную Испании после Чемпионата Мира в Катаре.



Шорт-лист "синих" также содержит Рубена Аморима, который привел "Спортинг" к чемпионству в португальской лиге в 2021 году и уже достиг 1/4 финала Лиги Европы в этом сезоне.



Интересен лондонцам и Оливер Гласнер, чей "Айнтрахт" выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне, а в марте был выбит из Лиги Чемпионов "Наполи" и сейчас занимает шестое место в Бундеслиге.



Наконец, в списке "Челси" значится Лучано Спаллетти, под руководством которого "Наполи" одержал 23 победы в 28 матчах этого сезона, в среднем забивая более 2.5 голов за игру.



И хотя "Челси" готов подождать с назначением до лета, медлить "синим" нельзя, потому что нового наставника также ищет "Тоттенхэм", к которому вскоре могут присоединиться "Реал" и ПСЖ.