"Челси" проведет собеседования минимум с четырьмя-пятью тренерами
"Челси" планирует провести собеседования минимум с четырьмя-пятью кандидатами на должность главного тренера.
Должность главного тренера "Челси" стала вакантной в минувшее воскресенье, когда лондонский клуб попрощался с Грэмом Поттером, выигравшим лишь 12 из своего 31 матча.
Ранним фаворитом на замену Поттеру был назван бывший наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн, которому довелось поработать с директорами "Челси" Кристофером Вивелем и Лоуренсом Стюартом в "РБ Лейпциг".
Однако The Guardian и The Telegraph утверждают, что 35-летний Нагельсманн — лишь одно из нескольких имен, рассматриваемых боссами "Челси", и "синие" готовы к тому, что этот процесс растянется до лета.
Помимо Нагельсманна, "Челси" также хотел бы переговорить с Маурисио Почеттино, который находится без работы после своего увольнения из ПСЖ прошлым летом, и Луисом Энрике, оставившим сборную Испании после Чемпионата Мира в Катаре.
Шорт-лист "синих" также содержит Рубена Аморима, который привел "Спортинг" к чемпионству в португальской лиге в 2021 году и уже достиг 1/4 финала Лиги Европы в этом сезоне.
Интересен лондонцам и Оливер Гласнер, чей "Айнтрахт" выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне, а в марте был выбит из Лиги Чемпионов "Наполи" и сейчас занимает шестое место в Бундеслиге.
Наконец, в списке "Челси" значится Лучано Спаллетти, под руководством которого "Наполи" одержал 23 победы в 28 матчах этого сезона, в среднем забивая более 2.5 голов за игру.
И хотя "Челси" готов подождать с назначением до лета, медлить "синим" нельзя, потому что нового наставника также ищет "Тоттенхэм", к которому вскоре могут присоединиться "Реал" и ПСЖ.
04.04.2023 08:00
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Быстро хохол достал своим нытьем...
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Давай чела из Айнтрахта, поржём ещё сезончик.
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единственный кандидат который сможет вывести фк какахси из кризиса - это Валерий Георгиевич Газзаев. поднять щиты за Валеру.
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Итальянцы хорошо показывают себя в Челси (кроме сосарри)
так что Спалетти не такой уж плохой вариант
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Мем про 5 чёрных тренеров и членсийскую потаскушку
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А чего легенду сиси Кампани-я не пригласят?
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Роджерса возьмут
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Надо больше забивать!
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Инзаги бы рассмотрели
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