Тен Хаг планирует продать минимум пять игроков летом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг планирует продать минимум пять игроков в летнее трансферное окно.

Прошлым летом "Юнайтед" совершил лишь две продажи, при этом подписав пять новичков, и Тен Хаг хочет, чтобы впредь его клуб действовал решительнее в плане расставаний с игроками.



По информации Manchester Evening News, летом "красные дьяволы" выставят на трансфер Харри Магуайра, Брандона Уильямса, Алекса Теллеса, Антони Мартиаля, а также Эрика Байи, если тот не сыграет необходимого количества матчей для автоматического выкупа "Марселем" после сезона аренды.



Также "Юнайтед" может выслушать предложения насчет Дина Хендерсона, Джейдона Санчо и Скотта Мактоминея, хотя продажа последнего в данный момент не входит в планы Тен Хага.



Добавим, в конце этого сезона у "Юнайтед" также истекают контракты с Филом Джонсом и Давидом Де Хеа. И если первый будущего на "Олд Траффорд" не имеет и точно покинет клуб, то второму нужно согласиться на значительное понижение зарплаты, чтобы остаться.