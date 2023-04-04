"Тоттенхэм" на последней минуте упустил победу против "Эвертона"

Майкл Кин "Тоттенхэм" на последней минуте упустил победу в гостях у "Эвертона" (1:1), лишь сравнявшись по очкам с "Ньюкаслом" и "Манчестер Юнайтед" в таблице Премьер-Лиги.

Главный тренер "ирисок" Шон Дайч доверился тем же 11 игроком, что начинали матч против "Челси" (2:2).

Временный наставник "шпор" Кристиан Стеллини ввел в стартовый состав выздоровевшего Уго Льориса, Ивана Перишича и Деяна Кулусевски, которые заменили Фрэйзера Форстера, Бена Дэвиса и Ришарлисона.

Матч начался в хорошем темпе. Ни те, ни другие не производили впечатление кризисной команды. Однако соперники лишь обменивались полумоментами и реальных угроз воротам не создавали.

За первый тайм "Эвертон" и "Тоттенхэм" лишь по разу пробили в створ, а лучший момент имел Сон Хен Мин, который на 43-й минуте ворвался в штрафную по правому краю, однако Джордан Пикфорд ногой отразил его удар.

После перерыва игра почти не изменилась — команды все так же бестолково атаковали.

Ключевой момент матча случился на 58-й минуте, когда Абдулай Дукуре получил прямую красную карточку за то, что, поддавшись эмоциям, ладонью ударил Харри Кейна по лицу.

"Ириски" ушли в глухую оборону, но уже на 66-й минуте ошиблись, потому что Майкл Кин нарушил правила в своей штрафной на Кристиане Ромеро. Харри Кейн идеально реализовал пенальти — 0:1.

Посчитав, что дело сделано, "шпоры" отошли назад и сосредоточились на удержании своего преимущества.

"Эвертон" перехватил инициативу и стал нагнетать давление. На 88-й минуте рефери Дэвид Кут уравнял составы, показав красную карточку вышедшему на замену Лукасу Моуре за грубую игру на Кине.

На последней минуте основного времени Кин завершил превращение из антигероя в героя, дальним ударом по непредсказуемой траектории направив мяч в притирку со штангой ворот Льориса — 1:1.

В этом матче "Тоттенхэм" показал, почему Антонио Конте сорвался на своих игроков и ушел из клуба. "Шпоры" не сделали выводов из упущенной победы против "Саутгемптона", опять наступив на старые грабли.

"Эвертон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2023 00:00

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Последние комментарии:




  1. tyhonovecky 04.04.2023 00:13 # tyhonovecky
    Эвертон должен остаться

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  2. sausage 04.04.2023 00:05 # sausage
    Упущенная победа, когда всё складывается лучшим образом для выигрыша, становится визитной карточкой сегодняшнего Тоттенхэма. Какая нахуй 4-ка с такой игрой? Тем более, что у шпор сыграно на два матча больше, чем у конкурентов. Если сам Конте не смог достаточно мотивировать этих игроков и изменить их менталитет, то с чего кто-то решил, что это под силу его помощнику? Складывается впечатление, что это никто не сможет сделать потому, что подобное отношение идёт от руководства. Конте был прав во всём.

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  3. slash-lfc 04.04.2023 00:03 # slash-lfc
    Просто Тоттенчлен…

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  4. brown-ale 04.04.2023 00:03 # brown-ale
    Это просто олицетворение бесхребетности. Удивительно, что эти неудачники на четвертом месте.

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  5. thegodfather 04.04.2023 00:02 # thegodfather
    лошки

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  6. superglor 04.04.2023 00:01 # superglor
    Гавном ты не был. А хотя нет, был.

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