Почеттино собрался в "Реал"

Маурисио Почеттино Бывший наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отвергнет возможность вернуться в Премьер-Лигу ради работы в "Реале".

На днях появилась информация, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви, увольняя Антонио Конте, отказался вернуть Почеттино.

Аргентинское издание TyC Sports утверждает, что это сам Почеттино отверг свой бывший клуб. Интерес к Маурисио также проявляют "Челси", "Аякс" и сборная Бельгии.

Однако у Почеттино другие планы, потому что Маурисио планирует занять место Карло Анчелотти во главе "Реала" в конце этого сезона.

Сообщается, что Почеттино является наиболее предпочтительным кандидатом президента "Реала" Флорентино Переса, хотя внутри Королевского клуба весьма популярна идея с назначением бывшего нападающего "сливочных" Рауля.


Метки Почеттино, Реал, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2023 23:00

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