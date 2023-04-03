Почеттино собрался в "Реал"

Бывший наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отвергнет возможность вернуться в Премьер-Лигу ради работы в "Реале".

На днях появилась информация, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви, увольняя Антонио Конте, отказался вернуть Почеттино.



Аргентинское издание TyC Sports утверждает, что это сам Почеттино отверг свой бывший клуб. Интерес к Маурисио также проявляют "Челси", "Аякс" и сборная Бельгии.



Однако у Почеттино другие планы, потому что Маурисио планирует занять место Карло Анчелотти во главе "Реала" в конце этого сезона.



Сообщается, что Почеттино является наиболее предпочтительным кандидатом президента "Реала" Флорентино Переса, хотя внутри Королевского клуба весьма популярна идея с назначением бывшего нападающего "сливочных" Рауля.