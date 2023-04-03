"Юнайтед" вступил в переговоры о покупке Фримпонга

"Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры о покупке правого защитника "Байера" Джереми Фримпонга.

Несмотря на значительный прогресс Аарона Ван-Биссаки во второй части сезона, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг по-прежнему хочет укрепить правый фланг обороны.



И своей целью "красные дьяволы" рассматривают Фримпонга, который блестяще раскрылся в качестве вингбека при Хаби Алонсо как наставнике "Байера", забив восемь голов и отдав девять результативных передач в этом сезоне.



Как сообщает Sky Sport Germany, "Юнайтед" уже установил контакт с агентом 21-летнего голландца Джеффри Леммертом, и первый раунд переговоров прошел "очень позитивно".



Фримпонг, который ранее в своей карьере побывал в "Манчестер Сити" и "Селтике", открыт к уходу на повышение из "Байера", с которым у него есть контракт до 2025 года.