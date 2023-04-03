"Юнайтед" вступил в переговоры о покупке Фримпонга
"Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры о покупке правого защитника "Байера" Джереми Фримпонга.
Несмотря на значительный прогресс Аарона Ван-Биссаки во второй части сезона, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг по-прежнему хочет укрепить правый фланг обороны.
И своей целью "красные дьяволы" рассматривают Фримпонга, который блестяще раскрылся в качестве вингбека при Хаби Алонсо как наставнике "Байера", забив восемь голов и отдав девять результативных передач в этом сезоне.
Как сообщает Sky Sport Germany, "Юнайтед" уже установил контакт с агентом 21-летнего голландца Джеффри Леммертом, и первый раунд переговоров прошел "очень позитивно".
Фримпонг, который ранее в своей карьере побывал в "Манчестер Сити" и "Селтике", открыт к уходу на повышение из "Байера", с которым у него есть контракт до 2025 года.
03.04.2023 22:00
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Хаби вырастил классного преемника Тренту, а тут эти его перехватить хотят...
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Очень мощный игрок , зря пинсы вместо него Густо взяли ..
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