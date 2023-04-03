Тухель рассказал о своей реакции на увольнение Поттера

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель рассказал, что не испытал больших эмоций, узнав об увольнении Грэма Поттера из "Челси".

В сентябре именно Поттер сместил Тухеля на тренерском мостике "Челси". Однако Грэм не продержался и семи месяцев, накануне покинув лондонский клуб.



Тухель удивлен, что это случилось почти одновременно с его назначением в Мюнхене, но в остальном воспринял новость насчет Поттера довольно равнодушно.



"Я узнал об этом прошлым вечером через сообщение на своем телефоне. Момент времени весьма потрясает, потому что это совпало с началом моей работы здесь. Теперь есть еще одна тренерская вакансия. Вот и все".



"Мне потребовалось некоторое время, чтобы дистанцироваться (после увольнения от "Челси"), потому что я так сильно любил свою работу там, заведя среди персонала друзей на всю жизнь".



"То было напряженное время. Но клуб сильно изменился. Они помогли мне установить некоторую дистанцию. Поэтому последние новости не вызвали у меня огромных эмоций", — цитирует Тухеля Daily Mail.