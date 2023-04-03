Тухель рассказал о своей реакции на увольнение Поттера

Томас Тухель Главный тренер "Баварии" Томас Тухель рассказал, что не испытал больших эмоций, узнав об увольнении Грэма Поттера из "Челси".

В сентябре именно Поттер сместил Тухеля на тренерском мостике "Челси". Однако Грэм не продержался и семи месяцев, накануне покинув лондонский клуб.

Тухель удивлен, что это случилось почти одновременно с его назначением в Мюнхене, но в остальном воспринял новость насчет Поттера довольно равнодушно.

"Я узнал об этом прошлым вечером через сообщение на своем телефоне. Момент времени весьма потрясает, потому что это совпало с началом моей работы здесь. Теперь есть еще одна тренерская вакансия. Вот и все".

"Мне потребовалось некоторое время, чтобы дистанцироваться (после увольнения от "Челси"), потому что я так сильно любил свою работу там, заведя среди персонала друзей на всю жизнь".

"То было напряженное время. Но клуб сильно изменился. Они помогли мне установить некоторую дистанцию. Поэтому последние новости не вызвали у меня огромных эмоций", — цитирует Тухеля Daily Mail.


Метки Бавария, Поттер, тренеры, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2023 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1372

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  1. skydreams 03.04.2023 21:55 # skydreams
    такого тренера проебать, который по настоящему любит клуб. ТВАРИ!!!!!!!!!!!!!

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  2. meshuggah 03.04.2023 21:34 # meshuggah
    Как же он любит Челси

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  3. closer 03.04.2023 21:32 # closer
    Исхудал

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  4. gameboy 03.04.2023 21:21 # gameboy
    Лох ушастый

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