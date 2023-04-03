Рэднапп: "Уход Роджерса из "Лестера" был неизбежным"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп считает, что уход Брендана Роджерса с поста главного тренера "Лестера" был "неизбежным".

В минувшее воскресенье "Лестер" объявил, что Роджерс покидает свой пост "по обоюдному согласию сторон". Брендан оставляет "лис" в зоне вылета Премьер-Лиги.



Роджерс с самого начала сезона излучал разочарование, не получив должной поддержки на трансферном рынке и отпустив в "Челси" Весле Фофана, поэтому Рэднапп не удивлен уходом Брендана.



"Неизбежно — это, наверное, правильное слово. Он просто не нашел эту искру в нынешнем сезоне. Ранее в этом году у них была серия плохих результатов, а он просто чувствовал, что не получил той поддержки, как ему бы хотелось".



"Кое-что было не в порядке. Я большой фанат Брендана, он тренер топ-уровня, и нет сомнений, что он очень быстро вернется в футбол. Они подумали, что так смогут выйти из своего затруднительного положения, и это лишь показывает, насколько безумен футбол", — сообщил Рэднапп Sky Sports.