Терри готов помочь сменщику Поттера в "Челси"

Легенда "Челси" Джон Терри заявил, что готов войти в штаб сменщика Грэма Поттера на посту главного тренера "синих".

Напомним, "Челси" находится в поисках нового постоянного рулевого после увольнения Поттера в воскресенье.



Что касается Терри, то сейчас он трудится в академии "Челси" в рамках частичной занятости, однако Джон готов откликнуться на сигнал SOS из первой команды.



"Я уже закончил с тренерской работой".



Только работа в "Челси", какая-нибудь роль в первой команде, заставила бы меня возобновить карьеру".



"Я всегда видел себя тренером в долгосрочной перспективе. Я наслаждался тренерской работой, но я должен признать, есть тренеры лучше меня".



"Я всегда видел себя тренером, но после ухода из "Астон Виллы" я пытался получить пару работ, не получил их и немного сдулся в этом плане".



"Поэтому я просто решил, что не буду тренировать", — цитирует Терри Daily Mail.