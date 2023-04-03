Терри готов помочь сменщику Поттера в "Челси"

Джон Терри Легенда "Челси" Джон Терри заявил, что готов войти в штаб сменщика Грэма Поттера на посту главного тренера "синих".

Напомним, "Челси" находится в поисках нового постоянного рулевого после увольнения Поттера в воскресенье.

Что касается Терри, то сейчас он трудится в академии "Челси" в рамках частичной занятости, однако Джон готов откликнуться на сигнал SOS из первой команды.

"Я уже закончил с тренерской работой".

Только работа в "Челси", какая-нибудь роль в первой команде, заставила бы меня возобновить карьеру".

"Я всегда видел себя тренером в долгосрочной перспективе. Я наслаждался тренерской работой, но я должен признать, есть тренеры лучше меня".

"Я всегда видел себя тренером, но после ухода из "Астон Виллы" я пытался получить пару работ, не получил их и немного сдулся в этом плане".

"Поэтому я просто решил, что не буду тренировать", — цитирует Терри Daily Mail.


Метки Терри, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2023 18:00

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  1. w1 03.04.2023 19:10 # w1
    Будет развлекать жену нового тренера чесли?

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  2. memfis63 03.04.2023 18:47 # memfis63
    Терри готов подогреть унитаз

    старая новость

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  3. alexomck 03.04.2023 18:27 # alexomck
    будет тренировать пенки с игроками перед финалом ЛЧ

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  4. superglor 03.04.2023 18:17 # superglor
    Трахать чужих жен, одновременно разогревая унитаз.

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  5. mike 03.04.2023 18:03 # mike
    Жену выебать?

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  6. suddenly 03.04.2023 18:02 # suddenly
    >>Только работа в "Челси", какая-нибудь роль в первой команде, заставила бы меня возобновить карьеру".

    Греть унитазы роль свободна. Пойдёшь?

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