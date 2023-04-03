Терри готов помочь сменщику Поттера в "Челси"
Легенда "Челси" Джон Терри заявил, что готов войти в штаб сменщика Грэма Поттера на посту главного тренера "синих".
Напомним, "Челси" находится в поисках нового постоянного рулевого после увольнения Поттера в воскресенье.
Что касается Терри, то сейчас он трудится в академии "Челси" в рамках частичной занятости, однако Джон готов откликнуться на сигнал SOS из первой команды.
"Я уже закончил с тренерской работой".
Только работа в "Челси", какая-нибудь роль в первой команде, заставила бы меня возобновить карьеру".
"Я всегда видел себя тренером в долгосрочной перспективе. Я наслаждался тренерской работой, но я должен признать, есть тренеры лучше меня".
"Я всегда видел себя тренером, но после ухода из "Астон Виллы" я пытался получить пару работ, не получил их и немного сдулся в этом плане".
"Поэтому я просто решил, что не буду тренировать", — цитирует Терри Daily Mail.
03.04.2023 18:00
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