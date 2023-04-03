Сальтор собирается продолжить дело Поттера

Временно исполняющий обязанности главного тренера "Челси" Бруно Сальтор заявил, что собирается продолжить дело уволенного Грэма Поттера.

Накануне "Челси" уволил Поттера, а первую команду доверил его помощнику Сальтору, который не имеет опыта самостоятельной тренерской работы и прежде играл у Грэма за "Брайтон".



Сальтор чувствует, что в роковом для Поттера матче против "Астон Виллы" (0:2) "синие" показали хороший футбол, несмотря на поражение, и похожим образом Бруно собирается сыграть против "Ливерпуля" во вторник.



"Естественно, это были сложные 24 часа для всех нас: для персонала, для семей. Теперь мы должны жить с этим".



"Я нахожусь здесь прямо сейчас благодаря Грэму, и клуб подумал, что это правильный шаг. Я здесь, чтобы помочь клубу, насколько я только могу".



"Я здесь прямо сейчас, чтобы постараться поддержать рабочие процессы. Мы постараемся изо всех сил. Думаю, Грэм трудился удивительным образом. Футбол — очень сложное дело, и нам нужно продолжать двигаться вперед".



"Я еще не видел игроков. Тренировка запланирована на день. В конце концов на всех нас лежит ответственность. Мы должны сосредоточиться на матче во вторник".



"Я не должен делать никаких намеков насчет выбора состава против "Ливерпуля", но я думаю, мы доминировали в матче против "Виллы". Мы проиграли, совершив несколько ошибок, но в целом это была хорошая игра, мы имели много моментов, и мы постараемся сыграть как можно ближе к этому".



"Это огромный вызов для меня. Я тренирую только четыре года, но я уже 24 года в футболе. Я сменил много раздевалок, я очень опытен в плане помощи игрокам, наставления игроков, потому что я бывал в подобных ситуациях".



"У меня есть ощущение, что я могу помочь, особенно молодым игрокам, которые прежде не бывали в подобной ситуации", — цитирует Сальтора Sky Sports.