Клопп понимает, что "Ливерпуль" его не увольняет из-за предыдущих достижений

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что чувствует себя "последним уцелевшим" и до сих пор сохраняет работу благодаря предыдущим достижениям.

Накануне коллеги Клоппа в лице Грэма Поттера и Брендана Роджерса были уволены из "Челси" и "Лестера", соответственно.



Таким образом, уже 12 наставников лишились работы в этом сезоне Премьер-Лиги. В то же время неудачно выступающий в этом сезоне Клопп сохраняет работу, и Юрген понимает, почему.



"Что я могу сказать? Думаю, и так ясно, почему я до сих пор сижу здесь, в этом безумном мире, чувствуя себя последним уцелевшим".



"Я понимаю, что сижу здесь благодаря прошлому, а не благодаря тому, как мы проводим этот сезон. Будь это мой первый сезон, было бы по-другому".



"Я не думаю, что Грэм боялся. Нет причины бояться. Я здесь, чтобы давать результат. Я здесь не в качестве талисмана или образа для муралов".



Я здесь, чтобы давать результат, я знаю это на 100 процентов. Я знаю, что я здесь благодаря предыдущим годам, хотя мне и не нравится опираться на это".



"Я это полностью понимаю, и нам нужно исправить ситуацию. Мы не можем продолжать играть, как мы это делаем время от времени. Я расстроен тем, что мы делаем такого рода вещи, но теперь мы должны найти выход", — цитирует Клоппа Daily Mail.