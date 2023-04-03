Клопп понимает, что "Ливерпуль" его не увольняет из-за предыдущих достижений

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что чувствует себя "последним уцелевшим" и до сих пор сохраняет работу благодаря предыдущим достижениям.

Накануне коллеги Клоппа в лице Грэма Поттера и Брендана Роджерса были уволены из "Челси" и "Лестера", соответственно.

Таким образом, уже 12 наставников лишились работы в этом сезоне Премьер-Лиги. В то же время неудачно выступающий в этом сезоне Клопп сохраняет работу, и Юрген понимает, почему.

"Что я могу сказать? Думаю, и так ясно, почему я до сих пор сижу здесь, в этом безумном мире, чувствуя себя последним уцелевшим".

"Я понимаю, что сижу здесь благодаря прошлому, а не благодаря тому, как мы проводим этот сезон. Будь это мой первый сезон, было бы по-другому".

"Я не думаю, что Грэм боялся. Нет причины бояться. Я здесь, чтобы давать результат. Я здесь не в качестве талисмана или образа для муралов".

Я здесь, чтобы давать результат, я знаю это на 100 процентов. Я знаю, что я здесь благодаря предыдущим годам, хотя мне и не нравится опираться на это".

"Я это полностью понимаю, и нам нужно исправить ситуацию. Мы не можем продолжать играть, как мы это делаем время от времени. Я расстроен тем, что мы делаем такого рода вещи, но теперь мы должны найти выход", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Клопп, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2023 15:00

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  1. didier-11 03.04.2023 15:52 # didier-11
    12 наставников ?

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  2. gameboy 03.04.2023 15:41 # gameboy
    Променял очки на результаты

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  3. alexsander 03.04.2023 15:15 # alexsander
    По Клоппу сейчас нет альтернативы на рынке. А кто остается? Нигельсман, который пока ничего не выграил и имеет классную статистику? Шило на мыло.

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  4. felix-the-cat 03.04.2023 15:02 # felix-the-cat
    Лучший

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