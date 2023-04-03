Бернарду Силва: "Грилиш невероятен"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва чувствует, что его партнер по команде Джек Грилиш прошел адаптацию и теперь демонстрирует "невероятный футбол".

Грилиш сыграл ключевую роль в победе 4:1 над "Ливерпулем" в минувшую субботу, отметившись голом, результативной передачей и ключевым перехватом, когда соперник мог сделать счетом 0:2.



Это не первый яркий матч Грилиша в этом сезоне, и Силве кажется, что купленный за 100 миллионов фунтов игрок окончательно освоился в "Сити".



"Он очень, очень хорош. Против "Ливерпуля" он был невероятен".



"Первый сезон в "Сити" — это нелегко. Он не был простым для меня, не был простым для Рияда (Махреза)".



"Люди лишь думают, что ты переходишь в одну из лучших команд в мире, будешь всегда попадать в стартовый состав и становиться лучшим игроком в каждом матче. Но это так не работает".



"Наш тренер очень требователен к игрокам, и наш стиль игры отличается от большинства команд".



"Ты должен привыкнуть к этому. Порой это требует времени. А в тяжелые моменты ты должен просто смириться и не опускать руки".



"Сейчас дела Джека идут хорошо, и я очень рад за него — он заслуживает этого", — цитирует Силву The Independent.