Бернарду Силва: "Грилиш невероятен"
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва чувствует, что его партнер по команде Джек Грилиш прошел адаптацию и теперь демонстрирует "невероятный футбол".
Грилиш сыграл ключевую роль в победе 4:1 над "Ливерпулем" в минувшую субботу, отметившись голом, результативной передачей и ключевым перехватом, когда соперник мог сделать счетом 0:2.
Это не первый яркий матч Грилиша в этом сезоне, и Силве кажется, что купленный за 100 миллионов фунтов игрок окончательно освоился в "Сити".
"Он очень, очень хорош. Против "Ливерпуля" он был невероятен".
"Первый сезон в "Сити" — это нелегко. Он не был простым для меня, не был простым для Рияда (Махреза)".
"Люди лишь думают, что ты переходишь в одну из лучших команд в мире, будешь всегда попадать в стартовый состав и становиться лучшим игроком в каждом матче. Но это так не работает".
"Наш тренер очень требователен к игрокам, и наш стиль игры отличается от большинства команд".
"Ты должен привыкнуть к этому. Порой это требует времени. А в тяжелые моменты ты должен просто смириться и не опускать руки".
"Сейчас дела Джека идут хорошо, и я очень рад за него — он заслуживает этого", — цитирует Силву The Independent.
03.04.2023 14:00
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