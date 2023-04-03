Невилл встревожен, как МЮ играет на выезде в больших матчах

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что встревожен игрой "красных дьяволов" в больших матчах на выезде.

В воскресенье "Юнайтед" потерпел поражение 2:0 в гостях у "Ньюкасла" и уступил своему сопернику третью строчку в таблице Премьер-Лиги.



Невилл находит этот результат продолжением неприятной тенденции, но все равно считает, что это сезон складывается хорошо для "дьяволов".



"Если бы на старте сезона, после этих нескольких первых матчей, вам сказали, что "Манчестер Юнайтед" будет в таком положении, вы бы согласились, оторвав руку".



"Учитывая их состав, продвижение в Лиге Европы, трофей в кармане, полуфинал Кубка Англии и место в топ-4, — это было бы великолепно. Думаю, мы все еще можем сказать это".



"Однако есть некоторые тревожные признаки в выездных матчах, больших матчах, в которых ты должен по-настоящему проявлять себя, показывать дух, готовность сражаться, смелость и мастерство, и в такого рода матчах они недостаточно хороши".



"Они все еще могут провести хороший сезон. "Манчестер Юнайтед" много раз реагировал на неудачи. Но давайте будем честны — сегодня они заслуженно проиграли".



"На следующей неделе им играть против "Брентфорда" и "Эвертона". Если они наберут шесть очков, будет казаться, что они снова в отличном положении".



"Но им никого не обмануть, если говорить о более широкой картине. Эрик Тен Хаг знает, что им нужно, чтобы прибавить. В этих больших матчах на выезде есть некоторые тревожные признаки".



"Они просто не проявили себя. Они совершенно не попали в игру сегодня. Ты думал, что они прибавят во втором тайме, но этого не произошло. Они были по-настоящему плохи во втором тайме, как и в первом. Они заслужили проиграть. "Ньюкасл" сильнее хотел победить".



"Если смотреть на сезон "Манчестер Юнайтед", то в целом я доволен. Но ты должен проявлять себя в больших матчах на выезде. Ты должен понимать, как нужно играть крупнейшие матчи".



"Выезд к "Барселоне" был исключением. Они очень хорошо сыграли в Барселоне. Но в остальном они не проявляют себя против команд топ-уровня. Теперь этому слишком много свидетельств. Если ты не можешь играть в больших матчах за "Манчестер Юнайтед", тебе не место здесь".



"Эрик Тен Хаг должен разобраться, с какими игроками ему по пути, а с какими — нет", — сообщил Невилл Sky Sports.