Зинченко рассказал, как сделал предложение своей жене

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко назвал себя "украинским Брэдом Питтом" и рассказал, что сделал предложение своей нынешней жене ночью, находясь в одних трусах.

Зинченко, который является ключевым игроком спешащего на всех парах к титулу Премьер-Лиги "Арсенала", женился на телеведущей Владе в 2020 году.



По словам Александра, он планировал сделать своей возлюбленной предложение в романтичном стиле, но вышло по-другому.



"Это было худшее предложение всех времен. Так нельзя, мне так стыдно".



"Конечно, она согласилась. Прежде всего потому, что я украинский Брэд Питт, и я был в трусах — у меня также удивительное тело".



"Если честно, я буду жалеть о своем предложении всю свою жизнь. Хуже и быть не могло. Невероятно".



"Это случилось, когда мы играли против сборной Португалии дома в отборе к Евро. Я собирался сделать предложение. Я знал, что Влада будет работать на том матче".



"Я попросил ее босса, чтобы у меня взяли интервью. Я хотел сделать предложение во время интервью. Это была идеальная задумка — мы выиграли матч 2:1. Мое кольцо было в сумке, и я хотел сделать это".



"Но я с детства знал, что перед предложением выйти за муж ты должен спросить разрешения у ее родителей. Не по телефону, а лично".



"Было так сложно найти время. Я спросил тренера, могу ли я отлучиться на пять часов по личным делам. Я не смог этого сделать, а заранее просить разрешения не хотел".



"Вместо этого я сделал предложение в четыре или три ночи, у нее дома. Я был в одних трусах, почти голый".



"Я бы хотел дать совет каждому, кто планирует сделать предложение: пожалуйста, не поступайте, как я. Я сошел с ума в то время. Я вышел на улицу прогуляться, купил ей много цветов тем утром", — цитирует Зинченко talkSPORT.