29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 3 апреля, поединком "Эвертона" и "Тоттенхэма" завершится 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЭВЕРТОН — ТОТТЕНХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Пять из шести своих побед в этом сезоне Премьер-Лиги "Эвертон" одержал дома. "Ириски" пропустили 12 голов в восьми матчах при Шоне Дайче — только у "Ноттингем Форест" больше за этот период (14).



"Тоттенхэм" не знает побед уже пять выездных матчей кряду с учетом всех соревнований (1 ничья, 4 поражения). "Шпоры" пропустили уже 40 голов в этом сезоне Премьер-Лиги — как за весь прошлый.



"Эвертон" выиграл лишь одну из 20 последних встреч с "Тоттенхэмом" в Премьер-Лиге (9 ничьих, 10 поражений). "Шпоры" ни разу не уступили в девяти последних выездах на "Гудисон Парк" (3 победы, 6 ничьих).



Капитан "Тоттенхэма" Уго Льорис, пропустивший девять последних матчей с травмой колена, снова в строю. Также поправился Иван Перишич, но Бен Дэвис, Эмерсон Роял, Райан Сессеньон, Ив Биссума и Родриго Бентанкур по-прежнему отсутствуют.



Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин возобновил тренировки, но играть еще не готов. Андрос Таунсенд продолжает лечиться.