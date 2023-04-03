"Челси" проявляет интерес к Марку Силве

Марку Силва из "Фулхэма" был назван неожиданным кандидатом на вакантную должность главного тренера "Челси".

Целью "Челси" номер один на замену Грэму Поттеру, уволенному в воскресенье, остается бывший наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн. Также "синие" рассматривают кандидатуру экс-рулевого "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.



Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, шорт-лист владельцев "Челси" также включает в себя Силву, чья команда на одно очко опережает "синих" в Премьер-Лиге.



Сообщается, что у Марку, который в прошлом тренировал в Англии "Эвертон", "Уотфорд" и "Халл", есть свои поклонники на "Стэмфорд Бридж".



Добавим, Силва возглавляет "Фулхэм" с лета 2021, в своем первом же сезоне уверенно выиграв Чемпионшип.