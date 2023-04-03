Стеллини: "Тоттенхэм" не в кризисе"

Исполняющий обязанности главного тренера "Тоттенхэма" Кристиан Стеллини заявил, что его клуб не находится в кризисе.

В минувший международный перерыв "Тоттенхэм" попрощался с Антонио Конте, в результате чего управление первой командой "шпор" на остаток сезона принял дуэт Стеллини и Райана Мейсона.



На днях "Тоттенхэм" вдобавок лишился своего управляющего директора Фабио Паратичи, который был дисквалифицирован ФИФА, однако Стеллини отказывается называть это кризисом.



"У нас был международный перерыв, и это помогло, потому что у нас было время все обдумать. Каждый из нас принимает решения, и это решение было принято в интересах всех".



"Этот клуб не в кризисе, абсолютно не в кризисе, потому что каждый принял решение во благо. Когда ты следуешь процессу, ты не в кризисе. Мы должны быть компактными, мы должны сплотиться, мы должны продолжать двигаться вперед. Это то, что по-настоящему важно".



"Нам важно играть матчи, стараться побеждать и демонстрировать свое желание. Обычно мы это делаем. Мы не можем знать принимаемые клубом решения, но мы можем сосредоточиться на игре в футбол. В этом наша работа. Поэтому мы сбиты с толку. Мы сосредоточены на своей работе", — цитирует Стеллини ESPN.