Стеллини: "Тоттенхэм" не в кризисе"
Исполняющий обязанности главного тренера "Тоттенхэма" Кристиан Стеллини заявил, что его клуб не находится в кризисе.
В минувший международный перерыв "Тоттенхэм" попрощался с Антонио Конте, в результате чего управление первой командой "шпор" на остаток сезона принял дуэт Стеллини и Райана Мейсона.
На днях "Тоттенхэм" вдобавок лишился своего управляющего директора Фабио Паратичи, который был дисквалифицирован ФИФА, однако Стеллини отказывается называть это кризисом.
"У нас был международный перерыв, и это помогло, потому что у нас было время все обдумать. Каждый из нас принимает решения, и это решение было принято в интересах всех".
"Этот клуб не в кризисе, абсолютно не в кризисе, потому что каждый принял решение во благо. Когда ты следуешь процессу, ты не в кризисе. Мы должны быть компактными, мы должны сплотиться, мы должны продолжать двигаться вперед. Это то, что по-настоящему важно".
"Нам важно играть матчи, стараться побеждать и демонстрировать свое желание. Обычно мы это делаем. Мы не можем знать принимаемые клубом решения, но мы можем сосредоточиться на игре в футбол. В этом наша работа. Поэтому мы сбиты с толку. Мы сосредоточены на своей работе", — цитирует Стеллини ESPN.
03.04.2023 09:00
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Челси не в кризисе, они в глубокой жопе. 11 строчка. Новый хозяин даун. Жаль, то что построила команда РА разваливается. Показательный пример, как можно высоко подняться и как легко упасть.
p.s. а как я рад что мы не купили Мудрика, Феликса и Кукурелья.
Кулибали правда, пригодился бы.
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Согласен. Обычное состояние для них. Но Убогих сегодня надо обязательно обыгрывать и отправлять скам на 5 место.
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