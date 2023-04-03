"Лестер" заинтересован в Поттере

Грэм Поттер "Лестер" заинтересован в Грэме Поттере, который накануне был уволен с поста главного тренера.

В воскресенье сразу два наставника клубов Премьер-Лиги остались без работы, потому что, помимо Поттера, был уволен и Брендан Роджерс, возглавлявший как раз "Лестер".

Как утверждает Daily Mail, Поттер вызывал интерес у "Лестера" задолго до своего перехода в "Челси" в сентябре 2022, и теперь "лисы" хотят знать, каковы планы Грэма.

До завершения сезона "Лестеру" остается сыграть 10 матчей, и далеко не факт, что Поттер сразу согласится окунуться в борьбу за выживание в Премьер-Лиге. Но если "лисы" смогут избежать вылета, у них будут хорошие шансы договориться с Грэмом грядущим летом. главного тренера.


Метки Лестер, Поттер, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2023 08:00

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