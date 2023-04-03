"Челси" не будет платить 50 млн. фунтов Поттеру за увольнение

"Челси" избежит выплаты рекордной компенсации в 50 миллионов фунтов за увольнение Грэма Поттера с поста главного тренера.

Только в сентябре переменив Поттера из "Брайтона", накануне "Челси" объявил о расставании с Грэмом. Домашнее поражение 0:2 от "Астон Виллы" днем ранее стало последней каплей для владельцев лондонского клуба.



Поскольку контракт Поттера был рассчитан до лета 2027, это грозило бы "Челси" выплатой около 50 млн. фунтов, что является рекордной компенсацией за тренерское увольнение.



Однако "Челси", как утверждает The Athletic, достиг договоренности с Поттером о меньшей сумме, причем ее выплата не будет разовой — Грэм будет получать увольнительное пособие в течение некоторого периода времени.



Добавим, при Поттере "синие" выиграли только 12 из 31 проведенного матча и сейчас занимают 11-е место в Премьер-Лиге.