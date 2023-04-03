"Челси" не будет платить 50 млн. фунтов Поттеру за увольнение

Грэм Поттер "Челси" избежит выплаты рекордной компенсации в 50 миллионов фунтов за увольнение Грэма Поттера с поста главного тренера.

Только в сентябре переменив Поттера из "Брайтона", накануне "Челси" объявил о расставании с Грэмом. Домашнее поражение 0:2 от "Астон Виллы" днем ранее стало последней каплей для владельцев лондонского клуба.

Поскольку контракт Поттера был рассчитан до лета 2027, это грозило бы "Челси" выплатой около 50 млн. фунтов, что является рекордной компенсацией за тренерское увольнение.

Однако "Челси", как утверждает The Athletic, достиг договоренности с Поттером о меньшей сумме, причем ее выплата не будет разовой — Грэм будет получать увольнительное пособие в течение некоторого периода времени.

Добавим, при Поттере "синие" выиграли только 12 из 31 проведенного матча и сейчас занимают 11-е место в Премьер-Лиге.


Метки Поттер, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2023 07:00

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  1. gameboy 03.04.2023 07:46 # gameboy
    Лохси в своем репертуаре

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  2. kel-thuzad 03.04.2023 07:25 # kel-thuzad
    Зря пошёл на попятную, я бы настаивал на продолжении работы либо полной неустойке. Наверное отдали сдачу в конверте, чтобы не попасть на ФФП ещё сильнее

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  3. liverpo0ol 03.04.2023 07:14 # liverpo0ol
    Пришел подоил и ушел, триваго

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  4. takernotagiver 03.04.2023 07:10 # takernotagiver
    Ну заплатят 49 999 999)

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