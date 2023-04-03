Нагельсманн — ранний фаворит на роль главного тренера "Челси"

Юлиан Нагельсманн является ранним фаворитом на роль следующего главного тренера "Челси".

Накануне, на следующий день после домашнего поражения 0:2 от "Астон Виллы" в Премьер-Лиге, "Челси" объявил о расставании с Грэмом Поттером.



Поттер не отработал и семи месяцев по своему пятилетнему контракту, оставив "синих" в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.



Пока "Челси" не определится с новым рулевым, руководить первой командой будет Бруно Сальтор, который был помощником Поттера и в прошлом играл за "Брайтон".



Однако, как сообщает Sky Sports, у "Челси" уже есть фаворит на вакантный пост, и это 35-летний Нагельсманн, который совсем недавно был уволен из "Баварии".



Владельцы "Челси" хорошо знают агента Нагельсманна, через которого они обсуждали продажу нападающего Тимо Вернера. Кроме того, спортивный директор "синих" Лоуренс Стюарт и технический директор Кристофер Вивель в прошлом поработали с Юлианом в "РБ Лейпциг".



Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, "Челси" уже установил контакт с Нагельсманном, однако "синим" также придется договориться с "Баварией", потому что Юлиан все еще связан контрактом с грандом Бундеслиги.



The Guardian уточняет, что Нагельсманн не горит желанием браться за новую работу в концовке сезона и предпочел бы подождать с решением насчет своего будущего до лета, поэтому многое будет зависеть от красноречия владельцев "Челси". Также на радаре у "синих" Луис Энрике, Оливер Гласнер и Рубен Аморим.