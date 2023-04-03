Нагельсманн — ранний фаворит на роль главного тренера "Челси"
Юлиан Нагельсманн является ранним фаворитом на роль следующего главного тренера "Челси".
Накануне, на следующий день после домашнего поражения 0:2 от "Астон Виллы" в Премьер-Лиге, "Челси" объявил о расставании с Грэмом Поттером.
Поттер не отработал и семи месяцев по своему пятилетнему контракту, оставив "синих" в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.
Пока "Челси" не определится с новым рулевым, руководить первой командой будет Бруно Сальтор, который был помощником Поттера и в прошлом играл за "Брайтон".
Однако, как сообщает Sky Sports, у "Челси" уже есть фаворит на вакантный пост, и это 35-летний Нагельсманн, который совсем недавно был уволен из "Баварии".
Владельцы "Челси" хорошо знают агента Нагельсманна, через которого они обсуждали продажу нападающего Тимо Вернера. Кроме того, спортивный директор "синих" Лоуренс Стюарт и технический директор Кристофер Вивель в прошлом поработали с Юлианом в "РБ Лейпциг".
Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, "Челси" уже установил контакт с Нагельсманном, однако "синим" также придется договориться с "Баварией", потому что Юлиан все еще связан контрактом с грандом Бундеслиги.
The Guardian уточняет, что Нагельсманн не горит желанием браться за новую работу в концовке сезона и предпочел бы подождать с решением насчет своего будущего до лета, поэтому многое будет зависеть от красноречия владельцев "Челси". Также на радаре у "синих" Луис Энрике, Оливер Гласнер и Рубен Аморим.
03.04.2023 06:00
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Ща понабегут пенсы и будут кричать кокой нагилсман крутой новаторский тренер ЫЫЫЫЫЫ. мб придут какие то резалты, мб что то выиграет, а конец этой истории уже написан и выучен — огромная неустойка, куча потраченных денег и тд. так с любым тренером у фк глорси.
интересно на сколько времени хватит терпения у боули: тратит он нормально, а выхлопа никакого. Сейчас амбиции у вашего ноунейм клуба хоть какие то есть, если пиндос тригернет и продаст эту помойку — будут бороться за прописку в АПЛ.
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https://dzen.ru/a/ZCocga5wqFBl7g9z
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Даша Трепова (убившая Татарского) - это наркот в юбке)
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Хохлы - подлые твари. Тихушники ебанные. Просто мрази земли.
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Пригожин водрузил флаг над администрацией Артемовска.
Я е6у хахлов до слееееез
Без ума е6уууууу (с) ЧВК Вагнер
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Синие посредственности с манией величия так и не поняли, что их титулы - заслуга денег Абрамовича. А сам клуб ни чем не отличается от того же Борнмута.
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почему не парик?
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Пидорсман
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НАГИБАЛЬСМАН - будет нагибаться для всех, короче. тупо очередной лох для лоховского клуба.
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вообще надо сказать спасибо Арсеналу за красивый футбол, а Челси с Ливерпулем за цирк + МЮ со Шпорами отдельные номера показывали. первый нескучный сезон за последнее время.
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Владельцы "Челси" хорошо знают агента Нагельсманна, через которого они обсуждали продажу нападающего Тимо Вернера.
Источник: http://fapl.ru/posts/99549/#reply
агенту надо на лето договариваться, если немец вообще на такое горячее место хочет. летом такой же горячий стул в Реале освободится, но там Алонсу ждут. последний шанс у малютки Нагельсманна всеж.
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Хорошо что не пакетина. А этот такой же лох беззубый
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