Нагельсманн — ранний фаворит на роль главного тренера "Челси"

Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн является ранним фаворитом на роль следующего главного тренера "Челси".

Накануне, на следующий день после домашнего поражения 0:2 от "Астон Виллы" в Премьер-Лиге, "Челси" объявил о расставании с Грэмом Поттером.

Поттер не отработал и семи месяцев по своему пятилетнему контракту, оставив "синих" в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.

Пока "Челси" не определится с новым рулевым, руководить первой командой будет Бруно Сальтор, который был помощником Поттера и в прошлом играл за "Брайтон".

Однако, как сообщает Sky Sports, у "Челси" уже есть фаворит на вакантный пост, и это 35-летний Нагельсманн, который совсем недавно был уволен из "Баварии".

Владельцы "Челси" хорошо знают агента Нагельсманна, через которого они обсуждали продажу нападающего Тимо Вернера. Кроме того, спортивный директор "синих" Лоуренс Стюарт и технический директор Кристофер Вивель в прошлом поработали с Юлианом в "РБ Лейпциг".

Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, "Челси" уже установил контакт с Нагельсманном, однако "синим" также придется договориться с "Баварией", потому что Юлиан все еще связан контрактом с грандом Бундеслиги.

The Guardian уточняет, что Нагельсманн не горит желанием браться за новую работу в концовке сезона и предпочел бы подождать с решением насчет своего будущего до лета, поэтому многое будет зависеть от красноречия владельцев "Челси". Также на радаре у "синих" Луис Энрике, Оливер Гласнер и Рубен Аморим.


Метки Нагельсманн, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2023 06:00

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 03.04.2023 07:57 # bangladesh
    Ща понабегут пенсы и будут кричать кокой нагилсман крутой новаторский тренер ЫЫЫЫЫЫ. мб придут какие то резалты, мб что то выиграет, а конец этой истории уже написан и выучен — огромная неустойка, куча потраченных денег и тд. так с любым тренером у фк глорси.

    интересно на сколько времени хватит терпения у боули: тратит он нормально, а выхлопа никакого. Сейчас амбиции у вашего ноунейм клуба хоть какие то есть, если пиндос тригернет и продаст эту помойку — будут бороться за прописку в АПЛ.

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  2. takernotagiver 03.04.2023 07:29 # takernotagiver
    https://dzen.ru/a/ZCocga5wqFBl7g9z

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  3. takernotagiver 03.04.2023 07:28 # takernotagiver
    Даша Трепова (убившая Татарского) - это наркот в юбке)

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  4. takernotagiver 03.04.2023 07:11 # takernotagiver
    Хохлы - подлые твари. Тихушники ебанные. Просто мрази земли.

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  5. mufc1994 03.04.2023 07:07 # mufc1994
    Пригожин водрузил флаг над администрацией Артемовска.

    Я е6у хахлов до слееееез
    Без ума е6уууууу (с) ЧВК Вагнер

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  6. takernotagiver 03.04.2023 07:06 # takernotagiver
    Синие посредственности с манией величия так и не поняли, что их титулы - заслуга денег Абрамовича. А сам клуб ни чем не отличается от того же Борнмута.

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  7. b84 03.04.2023 06:49 # b84
    почему не парик?

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  8. mufc1994 03.04.2023 06:44 # mufc1994
    Пидорсман

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  9. hammersmith 03.04.2023 06:27 # hammersmith
    НАГИБАЛЬСМАН - будет нагибаться для всех, короче. тупо очередной лох для лоховского клуба.

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  10. alexomck 03.04.2023 06:24 # alexomck
    вообще надо сказать спасибо Арсеналу за красивый футбол, а Челси с Ливерпулем за цирк + МЮ со Шпорами отдельные номера показывали. первый нескучный сезон за последнее время.

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  11. alexomck 03.04.2023 06:11 # alexomck
    Владельцы "Челси" хорошо знают агента Нагельсманна, через которого они обсуждали продажу нападающего Тимо Вернера.

    Источник: http://fapl.ru/posts/99549/#reply

    агенту надо на лето договариваться, если немец вообще на такое горячее место хочет. летом такой же горячий стул в Реале освободится, но там Алонсу ждут. последний шанс у малютки Нагельсманна всеж.

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  12. quavo 03.04.2023 06:07 # quavo
    Хорошо что не пакетина. А этот такой же лох беззубый

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