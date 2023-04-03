Шоу: "Ньюкасл" выиграл матч не с помощью мастерства"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоку раскритиковал свою команду после поражения 2:0 от "Ньюкасла".

Как и главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг, Шоу объясняет поражение на "Сент-Джеймс Парк" недостаточным настроем "красных дьяволов".



"Это было недостаточно хорошо. Каждый раз, когда я разговариваю после матчей, после плохих результатов, я всегда бываю честен".



"Мы как команда должны честно признать одну вещь. "Ньюкасл" — очень хорошая команда, но я не думаю, что сегодня они выиграли матч с помощью мастерства. Они сделали это с помощью страсти, голода, желания и настроя. Они явно были более мотивированными, чем мы. Так нельзя".



"Такое ощущение, что я говорю одно и то же после каждого поражения. Я говорю, что это недопустимо и что мы знаем это. Это был матч огромной важности, и соперник сильнее хотел победить. В "Манчестер Юнайтед" так нельзя".



"Думаю, это недопустимо, и все мы можем согласиться насчет этого. В такого рода больших матчах тебе нужна мотивация, тебе нужен настрой, ты должен быть страстным и голодным, потому что это сложное место для выездов".



"Если у тебя этого не будет, тебе придется несладко. Так и случилось. Мы создали недостаточно моментов. Думаю, мы можем сказать, что это назревало, учитывая нашу игру перед международным перерывом".



"Мы сыграли ниже своего уровня, и очевидно, что мы сбавили обороты. У нас есть три дня, чтобы собраться, потому что матч против "Брентфорда" будет очень тяжелым", — сообщил Шоу Sky Sports.