"Челси" согласовал покупку эквадорского вундеркинда

"Челси" согласился выплатить 20 миллионов евро (17.6 млн. фунтов) за вундеркинда "Индепендьенте дель Валье" Кендри Паеса.

15-летний Паес считается одним из ярчайших талантов у себя на родине в Эквадоре. Интерес к Кендри ранее проявляли "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Реал" и "Байер".



Однако "Челси" удалось выиграть борьбу за эквадорского полузащитника, который официально присоединится к "синим" по наступлении 18 лет — то есть в 2026 году.



Как уточняет трансферный гуру Фабрицио Романа, большая часть из указанной суммы в 17.6 млн. фунтов прописана в виде бонусов.