"Челси" уволил Поттера

Грэм Поттер "Челси" объявил об увольнении своего главного тренера Грэма Поттера.

Только накануне "Челси" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Астон Виллы", опустившись в нижнюю половину таблицы Премьер-Лиги.

И хотя ранее ожидалось, что владельцы "Челси" сохранят доверие к Поттеру минимум до конца сезона, в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Реала" лондонский клуб решил указать Поттеру на дверь.

Поттер тренировал "Челси" с сентября 2022, когда он заключил контракт сразу на пять лет. "Синим" пришлось выплатить рекордную компенсацию в 21.5 млн. фунтов "Брайтону" за Грэма и его помощников.

Теперь "Челси" придется обновить еще один рекорд, потратив около 50 млн. фунтов на компенсацию самому Поттеру за увольнение, ведь контракт Грэма предполагает зарплату в 12 млн. фунтов в год.

"Челси" также сообщает, что управление первой командой на себя берет Бруно Сальтор, который был одним из помощников Поттера.

"От лица каждого в клубе мы хотим искренне поблагодарить Грэма за его старания на благо "Челси". Мы предельно высоко уважаем Грэма как тренера и человека. Он всегда вел себя профессионально и честно, и все мы расстроены таким исходом".

"Совместно с нашими невероятными фанатами, все мы будем поддерживать Бруно и команду. Мы сосредоточены на остатке сезона. У нас остается 10 матчей в Лиге Чемпионов, а также впереди четвертьфинал Лиги Чемпионов. Мы постараемся изо всех сил в каждом из этих матчей, чтобы завершить сезон как можно лучше", — говорится в заявлении владельцев "Челси".


Метки Поттер, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2023 22:10

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 02.04.2023 23:31 # thegodfather
    наполи 0-4 милан
    ЧТООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО


    у меня глаза на лоб вылезли)))
    мы уже наполи в финал лч протащили)))))
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

    (ответить)

  2. superperez101 02.04.2023 23:30 # superperez101
    рад за поттера
    всего полгода и 57 лимонов евро
    можно выходить на пенсию, никаких забот
    всего полгода
    красавчик, хуле
    еще и клуб оставил ниже чем взял

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  3. thegodfather 02.04.2023 23:29 # thegodfather
    новость об увале поттера чуть более часа провисела.
    уже около 150 комментов


    ну кто кроме императоров столько соберет????? ДА НИКТО

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  4. kos9k 02.04.2023 23:25 # kos9k
    на концерте у кобзона пополняется фан зона

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  5. hunter022 02.04.2023 23:14 # hunter022
    Каждый день кастрюли доказывают, что они хуже мерзких животных. Так ведь никто и не спорит

    Украина R.I.P.

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  6. bembo 02.04.2023 23:12 # bembo
    Новость об увольнении Поттера ошеломила игроков "Челси", которые узнали об этом благодаря официальному заявлению клуба.

    "Челси" не придется платить Поттеру полную неустойку в &#163;50 млн.

    Субботнее поражение от "Астон Виллы", опустившее "Челси" в нижнюю половину таблицы, стало последней каплей для владельцев клуба, наблюдавших за игрой с трибун "Стэмфорд Бридж".

    [Matt Law]

    Пасясите со своими 50 милн уехехехе

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  7. ruchinski 02.04.2023 23:11 # ruchinski
    С одной стороны жаль, шо белыч непоттерпел, однако 50кк загладят вину)))
    С Хаверцом на острие, стерлингом+ковачичем+маунтом 10 место это предел для чолси, дело не в коуче.
    А Поттер топарик.

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  8. tyhonovecky 02.04.2023 23:09 # tyhonovecky
    Гойдааааааааахахахахахаххахахахахаххахахахаххааххахахахаххахахахахахаххахахахахха

    (ответить)

  9. goey 02.04.2023 23:08 # goey
    Как известно, Юлиан Нагельсманн уже получил предложение стать новым главным тренером «Челси». Переговоры продолжатся, чтобы принять окончательное решение — но он фаворит.

    На данный момент нет подтверждения связи с Почеттино. Нагельсманн, был упомянут вчера во внутренних переговорах.

    [Fabrizio Romano]

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  10. narcot 02.04.2023 23:05 # narcot
    Юнайтед Рангника в прошлом сезоне - 47 очков после 27 туров - уничтожил философию МЮ, пора учить китайский, тренер уровня РПЛ

    Юнайтед Тен Хага в нынешнем сезоне - 50 очков после 27 туров - ТХ спас Юнайтед, наследие САФа, Юнайтед вернулись

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  11. kellborn 02.04.2023 23:04 # kellborn
    Хотел летом переехать на дачу. Для этого решил сделать там ремонт.

    В результате нанял каких то ебаных пидорасов. Сука, они что-то делают, только когда ты блять приедешь и дашь им пизды.

    Я не был там 2 недели, родители тоже не могли приехать. В результате эти гандоны вообще нихуя не сделали.

    Как я заебался. Почему все строители такие гандоны? Главное, хуй им чего сделаешь. Задаток то они уже получили. Щас приехал, они опять блять неделю работать будут, потом хуй забьют. Опять ебашить к ним.

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  12. narcot 02.04.2023 23:02 # narcot
    Рекорд за рекордом





    «Челси» во главе с Грэмом Поттером продемонстрировал исторически слабый результат в АПЛ.

    Под руководством английского специалиста лондонцы набирали в среднем 1,27 очка. Среди всех тренеров, возглавлявших команду на протяжении как минимум 20 игр Премьер-лиги, это самый низкий показатель. Столько же было лишь у Гленна Ходдла в 1996-м.

    Из 31 матча во всех турнирах команда Поттера выиграла лишь 39%. В XXI веке ни при одном другом постоянном тренере «Челси» так мало не побеждал.

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  13. takernotagiver 02.04.2023 23:02 # takernotagiver
    Надоело Шавермси на одном месте болтаться. Теперь сдвинуться в таблице, только вниз

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  14. tyhonovecky 02.04.2023 22:59 # tyhonovecky
    Арююююююююююю ахахахаххаха

    https://t.me/ssternenko/14758

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  15. true-manc 02.04.2023 22:59 # true-manc
    Роджерс самое то для середняка, кстати, тут правильно пишут братишки

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  16. bembo 02.04.2023 22:57 # bembo
    Девушку, которую проверяют на причастность к взрыву, зовут Дарья Т. В феврале 2022 её дважды задерживали во время антивоенных митингов в Санкт-Петербурге, сообщает Baza



    Пхахах, полюбас украинка.
    Красные линии, не злите медведя

    #НЕТЭСКАЛАЦИИ

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  17. lexa-arsenal 02.04.2023 22:57 # lexa-arsenal
    Де дзерби из брайтон топ вариант говорят

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  18. pozitiv4ik 02.04.2023 22:57 # pozitiv4ik
    Нагельсман не факт что потянет в Апл
    В бундесферме нет такого давления
    От пенсов будут требовать каждый матч играть как финал

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  19. goey 02.04.2023 22:57 # goey
    Наши молитвы были услышаны)

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  20. ganinilyha 02.04.2023 22:55 # ganinilyha
    Даже не знаю не будет ли Нагельсманн вторым Поттером? С Баварией неприлично много проигрывал в чемпионате. Хочу Жозе. Или Зидана может.

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