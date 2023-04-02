"Челси" уволил Поттера

"Челси" объявил об увольнении своего главного тренера Грэма Поттера.

Только накануне "Челси" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Астон Виллы", опустившись в нижнюю половину таблицы Премьер-Лиги.



И хотя ранее ожидалось, что владельцы "Челси" сохранят доверие к Поттеру минимум до конца сезона, в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Реала" лондонский клуб решил указать Поттеру на дверь.



Поттер тренировал "Челси" с сентября 2022, когда он заключил контракт сразу на пять лет. "Синим" пришлось выплатить рекордную компенсацию в 21.5 млн. фунтов "Брайтону" за Грэма и его помощников.



Теперь "Челси" придется обновить еще один рекорд, потратив около 50 млн. фунтов на компенсацию самому Поттеру за увольнение, ведь контракт Грэма предполагает зарплату в 12 млн. фунтов в год.



"Челси" также сообщает, что управление первой командой на себя берет Бруно Сальтор, который был одним из помощников Поттера.



"От лица каждого в клубе мы хотим искренне поблагодарить Грэма за его старания на благо "Челси". Мы предельно высоко уважаем Грэма как тренера и человека. Он всегда вел себя профессионально и честно, и все мы расстроены таким исходом".



"Совместно с нашими невероятными фанатами, все мы будем поддерживать Бруно и команду. Мы сосредоточены на остатке сезона. У нас остается 10 матчей в Лиге Чемпионов, а также впереди четвертьфинал Лиги Чемпионов. Мы постараемся изо всех сил в каждом из этих матчей, чтобы завершить сезон как можно лучше", — говорится в заявлении владельцев "Челси".