"Челси" уволил Поттера
"Челси" объявил об увольнении своего главного тренера Грэма Поттера.
Только накануне "Челси" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Астон Виллы", опустившись в нижнюю половину таблицы Премьер-Лиги.
И хотя ранее ожидалось, что владельцы "Челси" сохранят доверие к Поттеру минимум до конца сезона, в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Реала" лондонский клуб решил указать Поттеру на дверь.
Поттер тренировал "Челси" с сентября 2022, когда он заключил контракт сразу на пять лет. "Синим" пришлось выплатить рекордную компенсацию в 21.5 млн. фунтов "Брайтону" за Грэма и его помощников.
Теперь "Челси" придется обновить еще один рекорд, потратив около 50 млн. фунтов на компенсацию самому Поттеру за увольнение, ведь контракт Грэма предполагает зарплату в 12 млн. фунтов в год.
"Челси" также сообщает, что управление первой командой на себя берет Бруно Сальтор, который был одним из помощников Поттера.
"От лица каждого в клубе мы хотим искренне поблагодарить Грэма за его старания на благо "Челси". Мы предельно высоко уважаем Грэма как тренера и человека. Он всегда вел себя профессионально и честно, и все мы расстроены таким исходом".
"Совместно с нашими невероятными фанатами, все мы будем поддерживать Бруно и команду. Мы сосредоточены на остатке сезона. У нас остается 10 матчей в Лиге Чемпионов, а также впереди четвертьфинал Лиги Чемпионов. Мы постараемся изо всех сил в каждом из этих матчей, чтобы завершить сезон как можно лучше", — говорится в заявлении владельцев "Челси".
02.04.2023 22:10
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наполи 0-4 милан
ЧТООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО
у меня глаза на лоб вылезли)))
мы уже наполи в финал лч протащили)))))
орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
(ответить)
рад за поттера
всего полгода и 57 лимонов евро
можно выходить на пенсию, никаких забот
всего полгода
красавчик, хуле
еще и клуб оставил ниже чем взял
(ответить)
новость об увале поттера чуть более часа провисела.
уже около 150 комментов
ну кто кроме императоров столько соберет????? ДА НИКТО
(ответить)
на концерте у кобзона пополняется фан зона
(ответить)
Каждый день кастрюли доказывают, что они хуже мерзких животных. Так ведь никто и не спорит
Украина R.I.P.
(ответить)
Новость об увольнении Поттера ошеломила игроков "Челси", которые узнали об этом благодаря официальному заявлению клуба.
"Челси" не придется платить Поттеру полную неустойку в £50 млн.
Субботнее поражение от "Астон Виллы", опустившее "Челси" в нижнюю половину таблицы, стало последней каплей для владельцев клуба, наблюдавших за игрой с трибун "Стэмфорд Бридж".
[Matt Law]
Пасясите со своими 50 милн уехехехе
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С одной стороны жаль, шо белыч непоттерпел, однако 50кк загладят вину)))
С Хаверцом на острие, стерлингом+ковачичем+маунтом 10 место это предел для чолси, дело не в коуче.
А Поттер топарик.
(ответить)
Гойдааааааааахахахахахаххахахахахаххахахахаххааххахахахаххахахахахахаххахахахахха
(ответить)
Как известно, Юлиан Нагельсманн уже получил предложение стать новым главным тренером «Челси». Переговоры продолжатся, чтобы принять окончательное решение — но он фаворит.
На данный момент нет подтверждения связи с Почеттино. Нагельсманн, был упомянут вчера во внутренних переговорах.
[Fabrizio Romano]
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Юнайтед Рангника в прошлом сезоне - 47 очков после 27 туров - уничтожил философию МЮ, пора учить китайский, тренер уровня РПЛ
Юнайтед Тен Хага в нынешнем сезоне - 50 очков после 27 туров - ТХ спас Юнайтед, наследие САФа, Юнайтед вернулись
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Хотел летом переехать на дачу. Для этого решил сделать там ремонт.
В результате нанял каких то ебаных пидорасов. Сука, они что-то делают, только когда ты блять приедешь и дашь им пизды.
Я не был там 2 недели, родители тоже не могли приехать. В результате эти гандоны вообще нихуя не сделали.
Как я заебался. Почему все строители такие гандоны? Главное, хуй им чего сделаешь. Задаток то они уже получили. Щас приехал, они опять блять неделю работать будут, потом хуй забьют. Опять ебашить к ним.
(ответить)
Рекорд за рекордом
«Челси» во главе с Грэмом Поттером продемонстрировал исторически слабый результат в АПЛ.
Под руководством английского специалиста лондонцы набирали в среднем 1,27 очка. Среди всех тренеров, возглавлявших команду на протяжении как минимум 20 игр Премьер-лиги, это самый низкий показатель. Столько же было лишь у Гленна Ходдла в 1996-м.
Из 31 матча во всех турнирах команда Поттера выиграла лишь 39%. В XXI веке ни при одном другом постоянном тренере «Челси» так мало не побеждал.
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Надоело Шавермси на одном месте болтаться. Теперь сдвинуться в таблице, только вниз
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Арююююююююююю ахахахаххаха
https://t.me/ssternenko/14758
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Роджерс самое то для середняка, кстати, тут правильно пишут братишки
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Девушку, которую проверяют на причастность к взрыву, зовут Дарья Т. В феврале 2022 её дважды задерживали во время антивоенных митингов в Санкт-Петербурге, сообщает Baza
Пхахах, полюбас украинка.
Красные линии, не злите медведя
#НЕТЭСКАЛАЦИИ
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Де дзерби из брайтон топ вариант говорят
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Нагельсман не факт что потянет в Апл
В бундесферме нет такого давления
От пенсов будут требовать каждый матч играть как финал
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Наши молитвы были услышаны)
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Даже не знаю не будет ли Нагельсманн вторым Поттером? С Баварией неприлично много проигрывал в чемпионате. Хочу Жозе. Или Зидана может.
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