Тен Хаг: "Ньюкасл" сильнее хотел победить"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг усомнился в мотивации своих игроков после поражения 2:0 от "Ньюкасла".

Проиграв на "Сент-Джеймс Парк" в воскресенье, "Юнайтед" был подвинут своим обидчиком с третьего места в Премьер-Лиге.



Таким образом, "Ньюкасл" взял реванш у "красных дьяволов" за поражение в финале Кубка Лиги, и Тен Хаг чувствует, что "сороки" просто сильнее хотели победить.



"Мне ненавистно это говорить, но они были лучше сегодня. Особенно в плане целеустремленности, страсти и желания. На этой неделе они сильнее хотели победить. Поэтому они и победили".



"У нас были возможности, но чтобы забить, тебе нужно целеустремленность, как была у них. Это было недостаточно хорошо. Мы позволили им создать слишком много моментов. В предыдущей встрече с ними мы были лучше. Ты должен быть голодным и выкладываться без остатка в каждом матче".



"Нам не удалось сломить их. Таков вывод, нам не удалось создать хороших моментов. Лучший шанс на ответный гол имел Антони Мартиаль. Это было недостаточно хорошо", — цитирует Тен Хага Sky Sports.