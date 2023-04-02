Руни дал прогноз на концовку сезона Премьер-Лиги

Уэйн Руни Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни дал свой прогноз насчет исхода чемпионской гонки и борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

По мнению Руни, "Манчестер Сити" все еще может завоевать титул, несмотря на восемь очков отставания от лидирующего "Арсенала".

Двумя другими командами в топ-4 Уэйн видит "Юнайтед" и "Ливерпуль", оставляя "Ньюкасл" и "Тоттенхэм" за бортом.

"Чемпионская гонка? Ничего меня не удивит в исполнении "Манчестер Сити". Они могут выдать невероятную серию и завоевать титул, но "Арсенал" все равно стоит назвать фаворитом".

"Каждый ожидал, что "Арсенал" сбавит обороты, но они находятся во главе лиги уже так много недель и справляются с давлением весь сезон. Я не ожидаю, что они провалятся".

"Топ-4? Несколько недель назад казалось, что "Манчестер Юнайтед" может вмешаться в борьбу за титул Премьер-Лиги".

"Команде Эрика Тен Хага слегка не хватает для этого, но они все равно могут завершить сезон с тремя трофеями. Уверен, они финишируют в топ-4, а затем они укрепят свой состав несколькими игроками летом и продолжат в том же духе".

"Так что "Манчестер Юнайтед" попадет в топ-4, и у меня есть подозрение, что туда может протиснуться "Ливерпуль" — благодаря качеству своего состава и своему опыту".

"Ливерпуль" способен выдать серию. И хотя Эдди (Хау) хорошо делает свою работу, "Ньюкаслу", как я это вижу, слегка не хватит сил для попадания в топ-4", — пишет Руни в своей колонке в The Times.


Метки Премьер-Лига, Руни

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2023 21:00

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Последние комментарии:




  1. booker 02.04.2023 21:17 # booker
    Если выиграют у Ливерпуля, то можно будет сказать, что Арсенал фавориты

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  2. xah 02.04.2023 21:06 # xah
    Арсенал выиграет чемпионат. Заслужили, надо это принять. Отличная команда, хороший тренер, без травм и стабильно хорошо играют

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