Руни дал прогноз на концовку сезона Премьер-Лиги

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни дал свой прогноз насчет исхода чемпионской гонки и борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

По мнению Руни, "Манчестер Сити" все еще может завоевать титул, несмотря на восемь очков отставания от лидирующего "Арсенала".



Двумя другими командами в топ-4 Уэйн видит "Юнайтед" и "Ливерпуль", оставляя "Ньюкасл" и "Тоттенхэм" за бортом.



"Чемпионская гонка? Ничего меня не удивит в исполнении "Манчестер Сити". Они могут выдать невероятную серию и завоевать титул, но "Арсенал" все равно стоит назвать фаворитом".



"Каждый ожидал, что "Арсенал" сбавит обороты, но они находятся во главе лиги уже так много недель и справляются с давлением весь сезон. Я не ожидаю, что они провалятся".



"Топ-4? Несколько недель назад казалось, что "Манчестер Юнайтед" может вмешаться в борьбу за титул Премьер-Лиги".



"Команде Эрика Тен Хага слегка не хватает для этого, но они все равно могут завершить сезон с тремя трофеями. Уверен, они финишируют в топ-4, а затем они укрепят свой состав несколькими игроками летом и продолжат в том же духе".



"Так что "Манчестер Юнайтед" попадет в топ-4, и у меня есть подозрение, что туда может протиснуться "Ливерпуль" — благодаря качеству своего состава и своему опыту".



"Ливерпуль" способен выдать серию. И хотя Эдди (Хау) хорошо делает свою работу, "Ньюкаслу", как я это вижу, слегка не хватит сил для попадания в топ-4", — пишет Руни в своей колонке в The Times.