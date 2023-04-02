"Ньюкасл" победил МЮ и обошел в таблице

"Ньюкасл" одержал победу 2:0 над "Манчестер Юнайтед", благодаря чему подвинул своего соперника с третьего места в Премьер-Лиге.

Стартовый состав "сорок" не изменился относительно победы 1:2 в гостях у "Ноттингем Форест".



По сравнению с кубковым матчем против "Фулхэма" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Рафаэль Варан, Диогу Далот и Антони, заменив Харри Магуайра, Аарона Ван-Биссаку и Джейдона Санчо.



Начало матча целиком осталось за хозяевами, которые много атаковали и создали ряд опасных моментов. Особенно хороший шанс открыть счет команда Эдди Хау имела на 16-й минуте, однако голкипер гостей Давид Де Хеа отразил и удар головой Александера Исака, и добивание Джо Уиллока.



Время шло, а "Ньюкасл" продолжал владеть инициативой. Правда, у "сорок" совершенно сбился прицел. Уиллок и Шон Лонгстафф отметились опаснейшими ударами, но оба не попали в створ.



"Юнайтед" в первом тайме лишь дважды пробил мимо, да Бруну Фернандеш применил все свое актерское мастерство, чтобы выпросить пенальти, но неудачно.



После перерыва хозяева продолжили оказывать давление и на 65-й минуте открыли счет. Бруно Гимараэс с правого края штрафной выполнил передачу верхом вдоль ворот, Аллан Сен-Максимен скинул мяч на Уиллока, а Джо с близкого расстояния поразил головой цель — 1:0.



Гости стали раскрываться, но атаковали неубедительно и регулярно проваливались в обороне. На 76-й минуте Де Хеа перевел удар головой Жоэлинтона в перекладину, а после добивания Фабиана Шера мяч на линии ворот остановил вышедший на замену Антони Мартиаль.



В концовке матча главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг пошел ва-банк, сняв с игры Варана и Лисандро Мартинеса, но не помогло — даже наоборот. На 86-й минуте Каллум Уилсон поставил точку в матче, головой замкнув подачу Кирана Триппьера со штрафного — 2:0.



"Ньюкасл" провел матч первым номером, диктуя игру, и свою победу совершенно заслужил. "Юнайтед" был чересчур беззуб в атаке, упустив возможность закрепиться в топ-4.



"Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче