"Ньюкасл" победил МЮ и обошел в таблице
"Ньюкасл" одержал победу 2:0 над "Манчестер Юнайтед", благодаря чему подвинул своего соперника с третьего места в Премьер-Лиге.
Стартовый состав "сорок" не изменился относительно победы 1:2 в гостях у "Ноттингем Форест".
По сравнению с кубковым матчем против "Фулхэма" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Рафаэль Варан, Диогу Далот и Антони, заменив Харри Магуайра, Аарона Ван-Биссаку и Джейдона Санчо.
Начало матча целиком осталось за хозяевами, которые много атаковали и создали ряд опасных моментов. Особенно хороший шанс открыть счет команда Эдди Хау имела на 16-й минуте, однако голкипер гостей Давид Де Хеа отразил и удар головой Александера Исака, и добивание Джо Уиллока.
Время шло, а "Ньюкасл" продолжал владеть инициативой. Правда, у "сорок" совершенно сбился прицел. Уиллок и Шон Лонгстафф отметились опаснейшими ударами, но оба не попали в створ.
"Юнайтед" в первом тайме лишь дважды пробил мимо, да Бруну Фернандеш применил все свое актерское мастерство, чтобы выпросить пенальти, но неудачно.
После перерыва хозяева продолжили оказывать давление и на 65-й минуте открыли счет. Бруно Гимараэс с правого края штрафной выполнил передачу верхом вдоль ворот, Аллан Сен-Максимен скинул мяч на Уиллока, а Джо с близкого расстояния поразил головой цель — 1:0.
Гости стали раскрываться, но атаковали неубедительно и регулярно проваливались в обороне. На 76-й минуте Де Хеа перевел удар головой Жоэлинтона в перекладину, а после добивания Фабиана Шера мяч на линии ворот остановил вышедший на замену Антони Мартиаль.
В концовке матча главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг пошел ва-банк, сняв с игры Варана и Лисандро Мартинеса, но не помогло — даже наоборот. На 86-й минуте Каллум Уилсон поставил точку в матче, головой замкнув подачу Кирана Триппьера со штрафного — 2:0.
"Ньюкасл" провел матч первым номером, диктуя игру, и свою победу совершенно заслужил. "Юнайтед" был чересчур беззуб в атаке, упустив возможность закрепиться в топ-4.
"Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
02.04.2023 20:25
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Ебашь ебашь ебашь их боять, свинорусы не люди!!!
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Хохлопидоры и 404 будут уничтожены в скором времени, это факт
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не наркот а кокол
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не теракт, а хлопок арююююююююююююююююююю
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сперм-дримс косит под адеквата, но называет убийство лоха эскалацией)) кекаю
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какая 4ка скаму с такой игрой? их предел зона ЛЕ
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не столько это радует как шмоньси на 11 месте
а в следущем туре им еще обсыхать после ливерпуля
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братишки, футбольник сказал что челси не повезло и поттеру не везет, а так он бист
поняли, сасите
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скамцо чот совсем никакое
рашфорт пофеерил пару месяцев с аутсайдерами и снова ниочём
понабрали каких-то макак вегхорст забицер мартинес
и марсиаль еще трепыхается, надо же
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логика нормально человека должна тебе подсказывать, что когда твою мать изнасиловал преступник, ты хочешь его наказать.
Источник: http://fapl.ru/posts/99543/?c=1
Ору. Залупа, ты наказала бомжа, который изнасиловал твою мать в 9 лет? ))
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Чемпик. А чё?
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пора Челси с колен вставать
в следующем сезоне возвращаются Азар, Алонсо, Вилиан, Лукаку, Абрахам
через пару лет подтягивается Рюдигер
через пять лет вернут Куртуа
через десять вернется Маунт
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Как же сгорел каках вонючий на проигрыш скамца.
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Ничего, все пропагандоны должны попасть на концерт Честера.
И местных крепостных терпил тоже надеюсь это ждёт.
Просто храни Чези. Короля Рок музыки. Легенды premiership.ru
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норм там, Хазард рили топарем оказался, стабильность зашкаливает.
прошлый сезон - 1 голевая
этот сезон - 1 голевая
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ебаные хахлы ответят, сомнений быть не может
ждем
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Хохлы корчут из себя бедных несчастных в СМИ, а сами устраивают терракты на мирных мероприятиях. Конченная нация
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даж в фапловской приложухе все рекламой завалено - не красиво
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