"Ньюкасл" победил МЮ и обошел в таблице

Ньюкасл "Ньюкасл" одержал победу 2:0 над "Манчестер Юнайтед", благодаря чему подвинул своего соперника с третьего места в Премьер-Лиге.

Стартовый состав "сорок" не изменился относительно победы 1:2 в гостях у "Ноттингем Форест".

По сравнению с кубковым матчем против "Фулхэма" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Рафаэль Варан, Диогу Далот и Антони, заменив Харри Магуайра, Аарона Ван-Биссаку и Джейдона Санчо.

Начало матча целиком осталось за хозяевами, которые много атаковали и создали ряд опасных моментов. Особенно хороший шанс открыть счет команда Эдди Хау имела на 16-й минуте, однако голкипер гостей Давид Де Хеа отразил и удар головой Александера Исака, и добивание Джо Уиллока.

Время шло, а "Ньюкасл" продолжал владеть инициативой. Правда, у "сорок" совершенно сбился прицел. Уиллок и Шон Лонгстафф отметились опаснейшими ударами, но оба не попали в створ.

"Юнайтед" в первом тайме лишь дважды пробил мимо, да Бруну Фернандеш применил все свое актерское мастерство, чтобы выпросить пенальти, но неудачно.

После перерыва хозяева продолжили оказывать давление и на 65-й минуте открыли счет. Бруно Гимараэс с правого края штрафной выполнил передачу верхом вдоль ворот, Аллан Сен-Максимен скинул мяч на Уиллока, а Джо с близкого расстояния поразил головой цель — 1:0.

Гости стали раскрываться, но атаковали неубедительно и регулярно проваливались в обороне. На 76-й минуте Де Хеа перевел удар головой Жоэлинтона в перекладину, а после добивания Фабиана Шера мяч на линии ворот остановил вышедший на замену Антони Мартиаль.

В концовке матча главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг пошел ва-банк, сняв с игры Варана и Лисандро Мартинеса, но не помогло — даже наоборот. На 86-й минуте Каллум Уилсон поставил точку в матче, головой замкнув подачу Кирана Триппьера со штрафного — 2:0.

"Ньюкасл" провел матч первым номером, диктуя игру, и свою победу совершенно заслужил. "Юнайтед" был чересчур беззуб в атаке, упустив возможность закрепиться в топ-4.

"Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2023 20:25

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Последние комментарии:




  1. tyhonovecky 02.04.2023 21:56 # tyhonovecky
    Ебашь ебашь ебашь их боять, свинорусы не люди!!!

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  2. mufc1994 02.04.2023 21:53 # mufc1994
    Хохлопидоры и 404 будут уничтожены в скором времени, это факт

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  3. narcot 02.04.2023 21:50 # narcot
    Девушка, которая подарила статуэтку Владлену Татарскому:
    «Мне сказали, а вдруг это бомба и попросили оставить скульптуру на входе».

    Татарский:
    «Несите ее сюда!»

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  4. narcot 02.04.2023 21:44 # narcot
    Юнайтед Рангника в прошлом сезоне - 47 очков после 27 туров - уничтожил философию МЮ, пора учить китайский, тренер уровня РПЛ

    Юнайтед Тен Хага в нынешнем сезоне - 50 очков после 27 туров - ТХ спас Юнайтед, наследие САФа, Юнайтед вернулись

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  5. pozitiv4ik 02.04.2023 21:38 # pozitiv4ik
    не наркот а кокол

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  6. narcot 02.04.2023 21:26 # narcot
    не теракт, а хлопок арююююююююююююююююююю

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  7. narcot 02.04.2023 21:25 # narcot
    сперм-дримс косит под адеквата, но называет убийство лоха эскалацией)) кекаю

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  8. narcot 02.04.2023 21:22 # narcot
    какая 4ка скаму с такой игрой? их предел зона ЛЕ

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  9. superperez101 02.04.2023 21:21 # superperez101
    не столько это радует как шмоньси на 11 месте
    а в следущем туре им еще обсыхать после ливерпуля

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  10. thegodfather 02.04.2023 21:20 # thegodfather
    братишки, футбольник сказал что челси не повезло и поттеру не везет, а так он бист

    поняли, сасите

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  11. superperez101 02.04.2023 21:19 # superperez101
    скамцо чот совсем никакое
    рашфорт пофеерил пару месяцев с аутсайдерами и снова ниочём
    понабрали каких-то макак вегхорст забицер мартинес
    и марсиаль еще трепыхается, надо же

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  12. slash-lfc 02.04.2023 21:17 # slash-lfc
    логика нормально человека должна тебе подсказывать, что когда твою мать изнасиловал преступник, ты хочешь его наказать.

    Источник: http://fapl.ru/posts/99543/?c=1

    Ору. Залупа, ты наказала бомжа, который изнасиловал твою мать в 9 лет? ))

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  13. shearer1 02.04.2023 21:10 # shearer1
    Чемпик. А чё?

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  14. alexomck 02.04.2023 21:07 # alexomck
    пора Челси с колен вставать

    в следующем сезоне возвращаются Азар, Алонсо, Вилиан, Лукаку, Абрахам
    через пару лет подтягивается Рюдигер
    через пять лет вернут Куртуа
    через десять вернется Маунт

    (ответить)

  15. van-dijk 02.04.2023 21:06 # van-dijk
    Как же сгорел каках вонючий на проигрыш скамца.

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  16. xah 02.04.2023 21:00 # xah
    Ничего, все пропагандоны должны попасть на концерт Честера.

    И местных крепостных терпил тоже надеюсь это ждёт.

    Просто храни Чези. Короля Рок музыки. Легенды premiership.ru

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  17. alexomck 02.04.2023 20:58 # alexomck
    норм там, Хазард рили топарем оказался, стабильность зашкаливает.
    прошлый сезон - 1 голевая
    этот сезон - 1 голевая

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  18. mafia 02.04.2023 20:51 # mafia
    ебаные хахлы ответят, сомнений быть не может

    ждем

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  19. takernotagiver 02.04.2023 20:51 # takernotagiver
    Хохлы корчут из себя бедных несчастных в СМИ, а сами устраивают терракты на мирных мероприятиях. Конченная нация

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  20. alexomck 02.04.2023 20:47 # alexomck
    даж в фапловской приложухе все рекламой завалено - не красиво

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