"Эвертону" придется выплатить 150 млн. фунтов в случае вылета из Премьер-Лиги

В случае вылета из Премьер-Лиги "Эвертон" будет обязан погасить кредит в 150 миллионов фунтов.

На текущей неделе "Эвертон" отчитался о пятом подряд убыточном сезоне. Несмотря на это, "ириски" категорически отрицают выдвинутые в их адрес обвинения в нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.



Как сообщает Daily Mail, финансовый отчет "Эвертона" за сезон 2021/22 говорит о том, что вылет из Премьер-Лиги может иметь катастрофические последствия для мерсисайдского клуба.



В прошлом году хозяин "Эвертона" Фархад Мошири увеличил размер кредита, взятого на клуб, со 100 до 150 млн. фунтов. Выплаты по этому долговому обязательству рассчитаны до 2027 года.



Однако в случае выбывания в Чемпионшип "ириски" будут обязаны вернуть кредитору всю сумму сразу, что в теории может обернуться признанием клуба финансово несостоятельным и введением внешней администрации.