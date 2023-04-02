Шевченко: "Челси купил Мудрика на будущее"

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко заступился за своего соотечественника Михаила Мудрика из "Челси".

Накануне 22-летний Мудрик, купленный в январе у "Шахтера" за 89 миллионов фунтов, получил редкую возможность выйти в стартовом составе "Челси".



Однако украинский вингер запомнился лишь парой упущенных моментов, а "синие" потерпели домашнее поражение 0:2 от "Астон Виллы".



Несмотря на это, Шевченко не собирается критиковать Мудрика. Андрей находится Михаила инвестицией лондонского клуба в будущее.



"Челси" приобрел талантливого игрока, который очень молод, на будущее. Он только начинает свой путь в большой футбольной карьере".



"Он является частью амбициозного проекта. Он хороший игрок. "Челси" решил пригласить его прямо сейчас, потому что клуб так сильно верит в его талант", — сообщил Шевченко BBC.



