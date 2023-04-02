Шевченко: "Челси купил Мудрика на будущее"
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко заступился за своего соотечественника Михаила Мудрика из "Челси".
Накануне 22-летний Мудрик, купленный в январе у "Шахтера" за 89 миллионов фунтов, получил редкую возможность выйти в стартовом составе "Челси".
Однако украинский вингер запомнился лишь парой упущенных моментов, а "синие" потерпели домашнее поражение 0:2 от "Астон Виллы".
Несмотря на это, Шевченко не собирается критиковать Мудрика. Андрей находится Михаила инвестицией лондонского клуба в будущее.
"Челси" приобрел талантливого игрока, который очень молод, на будущее. Он только начинает свой путь в большой футбольной карьере".
"Он является частью амбициозного проекта. Он хороший игрок. "Челси" решил пригласить его прямо сейчас, потому что клуб так сильно верит в его талант", — сообщил Шевченко BBC.
02.04.2023 19:00
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Грилиш адаптировался к Ман Сити полтора сезона, причем у него уже был опыт игры в АПЛ. Значит Мудрик заиграет где-то к концу своего девятилетнего контракта :-)
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Ну удар кринжовый конечно))) Хотя судить о нем в целом пока рановато. Если поменяют тренера, в некст сезоне посмотрим что такое Мудрик, если он вообще будет получать минуты.
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