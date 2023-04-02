"Челси" зол на "Барселону" из-за Обамеянга

Боссы "Челси" пришли в ярость после контакта своего нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга с "Барселоной".

Обамеянг только прошлым летом сменил "Барселону" на "Челси" по сделке стоимость 10.5 млн. фунтов, но с тех пор себя совершенно не проявил, забив лишь один гол в Премьер-Лиге.



С недавних пор Пьер-Эмерик и вовсе находится в опале у главного тренера "Челси" Грэма Поттера, не появляясь на футбольном поле со своего позднего выхода на замену в дерби против "Тоттенхэма" 26 февраля.



Как сообщает Daily Mirror, экс-игрок "Арсенала" хочет покинуть "Челси" грядущим летом, несмотря на то, что его контракт с "синими" истекает в конце следующего сезона.



Об этой ситуации стало известно "Барселоне", которая без разрешения со стороны "Челси" обратилась к Обамеянгу насчет возвращения того на "Ноу Камп". И это по-настоящему разозлило боссов лондонского клуба.



"Челси" открыт к расставанию с Обамеянгом, но разговаривать с "Барселоной" теперь не собирается. К счастью для "синих", на Пьер-Эмерика есть и другие претенденты — например, "Интер".