Лестер" объявил о расставании с Роджерсом
"Лестер" объявил о расставании со своим главным тренером Бренданом Роджерсом, который провел в клубе четыре года.
Роджерс возглавил "Лестер" в феврале 2019, а в 2021 принес "лисам" их первый в истории Кубок Англии.
Однако сезон 2022/23 "Лестер" начал с семи поражений в 10 первых матчах Премьер-Лиги. После небольшой вспышки — четыре победы в пяти поединках перед паузой на ЧМ-2022 — "лисы" вернулись в свою невыразительную форму и сейчас находятся в зоне вылета.
Удручающие результаты заставили "Лестер" отказаться от услуг Роджерса за 10 матчей до финиша. Клуб с "Кинг-Пауэр" утверждает, что Брендан ушел "по обоюдному согласию сторон", хотя BBC называет это "увольнением".
Вместе с Роджерсом "Лестер" покидают его помощники Крис Дэвис и Глен Дрисколл, а управление первой командой на себя берут Адам Сэдлер и Майк Стоуэлл.
02.04.2023 17:05
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Последние комментарии:
как кто-то написал на реддите про нагельсмана после его увольнения - репутация последнего не пострадала, а банковкий счёт его полон.
тоже самое применимо и к роджерсу.
итак выжимал с них все соки, при том что и сам середнячок и они середнички, плюс дедушка Вардий
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Найджел пирс вроде свободен. Надо начинать с чемпионшипа, как в прошлый раз, опыт уже есть.
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офигеть как быстро пролетели эти 4 года:(
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И прямиком в тотенхем
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роджерс несколько сезонов прыгал выше головы с Лестером, даже обозначая борьбу за зону лч с их бомжесоставом, объективно проделав отличную работу, но владельцы в етом сезоне под конец совсем обкекались с финансами, в результате 0 трансферов в летнее ТО, вместо Шмейхедя какой-то клоун на воротах, и отсутствие необходимого обновления в других линиях, так что вины Роджерса нет особой, там в целом в команде все понимают, что всё идет по п*зде, клуб в заднице, перспектив нет, атмосфера нездоровая наверняка, поетому даже динозаврик (супер тренер для середняков) уже не справлялся.
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легенда Челси
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