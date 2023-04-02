Лестер" объявил о расставании с Роджерсом

"Лестер" объявил о расставании со своим главным тренером Бренданом Роджерсом, который провел в клубе четыре года.

Роджерс возглавил "Лестер" в феврале 2019, а в 2021 принес "лисам" их первый в истории Кубок Англии.



Однако сезон 2022/23 "Лестер" начал с семи поражений в 10 первых матчах Премьер-Лиги. После небольшой вспышки — четыре победы в пяти поединках перед паузой на ЧМ-2022 — "лисы" вернулись в свою невыразительную форму и сейчас находятся в зоне вылета.



Удручающие результаты заставили "Лестер" отказаться от услуг Роджерса за 10 матчей до финиша. Клуб с "Кинг-Пауэр" утверждает, что Брендан ушел "по обоюдному согласию сторон", хотя BBC называет это "увольнением".



Вместе с Роджерсом "Лестер" покидают его помощники Крис Дэвис и Глен Дрисколл, а управление первой командой на себя берут Адам Сэдлер и Майк Стоуэлл.