Лестер" объявил о расставании с Роджерсом

Брендан Роджерс "Лестер" объявил о расставании со своим главным тренером Бренданом Роджерсом, который провел в клубе четыре года.

Роджерс возглавил "Лестер" в феврале 2019, а в 2021 принес "лисам" их первый в истории Кубок Англии.

Однако сезон 2022/23 "Лестер" начал с семи поражений в 10 первых матчах Премьер-Лиги. После небольшой вспышки — четыре победы в пяти поединках перед паузой на ЧМ-2022 — "лисы" вернулись в свою невыразительную форму и сейчас находятся в зоне вылета.

Удручающие результаты заставили "Лестер" отказаться от услуг Роджерса за 10 матчей до финиша. Клуб с "Кинг-Пауэр" утверждает, что Брендан ушел "по обоюдному согласию сторон", хотя BBC называет это "увольнением".

Вместе с Роджерсом "Лестер" покидают его помощники Крис Дэвис и Глен Дрисколл, а управление первой командой на себя берут Адам Сэдлер и Майк Стоуэлл.


Метки Лестер, Роджерс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2023 17:05

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Последние комментарии:




  1. superperez101 02.04.2023 18:28 # superperez101
    как кто-то написал на реддите про нагельсмана после его увольнения - репутация последнего не пострадала, а банковкий счёт его полон.
    тоже самое применимо и к роджерсу.
    итак выжимал с них все соки, при том что и сам середнячок и они середнички, плюс дедушка Вардий

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  2. ruchinski 02.04.2023 18:27 # ruchinski
    Найджел пирс вроде свободен. Надо начинать с чемпионшипа, как в прошлый раз, опыт уже есть.

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  3. idalgo 02.04.2023 18:04 # idalgo
    офигеть как быстро пролетели эти 4 года:(

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  4. roman2763 02.04.2023 17:19 # roman2763
    И прямиком в тотенхем

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  5. true-manc 02.04.2023 17:17 # true-manc
    роджерс несколько сезонов прыгал выше головы с Лестером, даже обозначая борьбу за зону лч с их бомжесоставом, объективно проделав отличную работу, но владельцы в етом сезоне под конец совсем обкекались с финансами, в результате 0 трансферов в летнее ТО, вместо Шмейхедя какой-то клоун на воротах, и отсутствие необходимого обновления в других линиях, так что вины Роджерса нет особой, там в целом в команде все понимают, что всё идет по п*зде, клуб в заднице, перспектив нет, атмосфера нездоровая наверняка, поетому даже динозаврик (супер тренер для середняков) уже не справлялся.

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  6. alexomck 02.04.2023 17:11 # alexomck
    легенда Челси

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