Дайч рассказал, что пытался пригласить Кейна в "Бернли"

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч рассказал, что пытался заполучить нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна в свой бывший клуб "Бернли".

В данный момент Кейн является лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" и сборной Англии всех времен, однако судьба Харри могла сложиться иначе, если бы в 2013 году "шпоры" согласились отпустить его в "Бернли" после не самых убедительных аренд в "Лейтон Ориент", "Миллуолле", "Норвиче" и "Лестере".



"Много лет назад я пытался заполучить его в "Бернли", но финансово это было чересчур".



"К тому времени Харри побывал в "Норвиче" и "Лестере" на правах аренды. Возможно, эти переходы получились не такими, как он хотел, но я знал некоторых парней из "Миллуолла", и они рассказали мне о Харри".



"За "Миллуолл" тяжело играть, особенно молодому футболисту, но мне было сказано, что он держался довольно хорошо".



"Я надеялся, что "Тоттенхэм" позволит ему отправиться к нам. Но к тому времени они уже увидели, на что он способен, а остальное — история".



"Мы сделали телефонный звонок, но озвученные цифры были просто слишком велики для нас, хотя мы и выступали в Премьер-Лиге".



"Мы ошиблись с моментом времени. Не только я был заинтересован в нем. Я надеялся, что он сделает шаг вперед у нас, но в итоге "Тоттенхэм" принял отличное решение", — цитирует Дайча Daily Mail.